“وزارة الشؤون التونسية Tunisia scholarship“ التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 والشروط اللازمة social.gov.tn

منحة 300 دينار تونس، تبذل الحكومة التونسية جهودا كبيرة من اجل مساعدة المواطنين الذين ليس لديهم الدخل الكافي لتوفير احتياجاتهم وعيش حياة كريمة بلا فقر وبدون أعباء مادية تثقل كاهلهم، وترى الحكومة أن دعم هؤلاء يأتي في مقدمة اولوياتها خصوصا مع ما تعيشه البلاد من ظروف اقتصادية صعبة وغلاء لأسعار السلع والمنتجات الأساسية، لذا أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة التقديم للحصول على المنحة والشروط المطلوبة.

التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024