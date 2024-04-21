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“وزارة الشؤون التونسية Tunisia scholarship“ التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 والشروط اللازمة social.gov.tn
منحة 300 دينار تونس، تبذل الحكومة التونسية جهودا كبيرة من اجل مساعدة المواطنين الذين ليس لديهم الدخل الكافي لتوفير احتياجاتهم وعيش حياة كريمة بلا فقر وبدون أعباء مادية تثقل كاهلهم، وترى الحكومة أن دعم هؤلاء يأتي في مقدمة اولوياتها خصوصا مع ما تعيشه البلاد من ظروف اقتصادية صعبة وغلاء لأسعار السلع والمنتجات الأساسية، لذا أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة التقديم للحصول على المنحة والشروط المطلوبة.
التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024
التقديم للاستفادة من منحة 300 دينار تونس متاح عبر الانترنت عن طريق الرابط الذي اطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية للتسجيل بهدف التيسير على المواطنين الذين باستطاعتهم التقدم بالطلب من مكانهم وانجازه خلال وقت قصير وباتباع خطوات بسيطة، وفيما يلي رابط وخطوات التسجيل في المنحة :
- الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بالضغط على هذا الرابط.
- الضغط على “الخدمات الالكترونية” من أعلى الصفحة الرئيسية.
- سيتم نقلك الى صفحة تسجيل الدخول اكتب رقم بطاقة التعريف الوطنية وكلمة السر ثم اضغط على “الدخول”.
- إذا لم يكن لديك حساب على الموقع اضغط على “سجل الان” لإنشاء حساب جديد.
- من بين الخدمات المتاحة اختر “منحة 300 دينار”.
- ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.
- ارفع المستندات اللازمة لتسجيل الطلب، ثم اضغط على تأكيد وارسال.
- سيصل طلبك الى الجهة المختصة لبحثه والرد عليه بالقبول أو الرفض.
شروط منحة 300 دينار تونس
هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل حصول المواطن على منحة 300 دينار تونس، وفيما يلي الشروط المطلوبة :
- أن يكون المتقدم حاملا للجنسية التونسية ومقيم بها بشكل دائم.
- أن يكون دخله محدود بحيث لا يتعدى 180 دينار شهريا.
- تقديم كافة المستندات المطلوبة والتي تثبت صحة المعلومات المسجلة بالطلب.