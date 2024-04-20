متـــــــاح رابط تقديم طلبات النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور 1445 + معايير المفاضلة في عملية النقل الداخلي

تسعى وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية جاهدة لتحسين آليات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، وتعمل أيضاً علي كفاءة العملية التعليمية، وقد أعلنت الوزارة عن جدول زمني محدد لتلبية رغبات المعلمين في الانتقال بين المؤسسات التعليمية، من خلال نظام نور الإلكتروني، وهذا الإعلان يركز على تحسين عملية المفاضلة بين المتقدمين، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل مهمة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كل تفاصيل موعد وكيفية التقديم في النقل الداخلي للمعلمين.

موعد تقديم طلبات النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور

أعلنت الوزارة باستقبال طلبات النقل الداخلي عبر منصة نور الرقمية، حيث سوف يتم فتح باب التقديم للمعلمين والمعلمات من تاريخ 12/10/1445 وحتى 16/10/1445، حيث أن النتائج المتعلقة بعملية النقل من المقرر إعلانها في الفترة ما بين 8/11/1445 و12/11/1445، كما توفر الوزارة فترة لتقديم الاعتراضات على النتائج لمدة ثلاثة أيام بعد إعلان النتائج، لضمان الاستجابة لأي تظلمات أو ملاحظات.

كيفية تقديم طلبات النقل الداخلي للمعلمين عبر منصة نور

لتقديم طلب النقل، ينبغي على المعلمين اتباع الخطوات الآتية عبر منصة نور:

أولاً الدخول إلى منصة نور.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم إدخال رمز التحقق المرئي.

النقر على خيار الخدمات الذاتية للمعلمين.

اختيار خدمة رغبات النقل الداخلي.

إدخال رغبات النقل والتأكد من صحة البيانات الشخصية المدخلة.

الضغط على خيار الموافقة لإتمام عملية التقديم.

معايير المفاضلة في عملية النقل الداخلي

تستند وزارة التعليم في عملية المفاضلة إلى عدة معايير أساسية لضمان العدالة وتلبية الحاجات الفعلية للمدارس، وتشمل: