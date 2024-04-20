طريقة عمل الكيك الاسفنجي بأسهل وأضمن طريقة.. اعمليها وابهري ضيوفك

تعتبر طريقة عمل الكيك الاسفنجي من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثيرون، حيث أن الكيك الاسفنجي خفيف وهش ويحبه الكبار والصغار، كما أنه يصلح للحشو والتزيين وتقديمه على هيئة تورته لأطفالك دون تكاليف إضافية وبكل سهولة، كل ما عليكي أن تتبعي الخطوات القادمة ونضمن لك كيكة اسفنجية ممتازة ورائعة وتبهر الجميع.

طريقة عمل الكيك الاسفنجي

لا تحتاجين إلى الكثير من المكونات من أجل عمل الكيك الاسفنجي، كل ما عليك أن توفري المكونات التالية:

1 كوب من الدقيق.

عدد 3 بيضات.

1 كوب من السكر.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

الآن اتبعي الخطوات التالية في طريقة عمل الكيك الاسفنجي:

اخفي البيض والفانيليا مع السكر بشكل تدريجي باستخدام المضرب الكهربائي، واستمري في الخفق حتى يتحول قوام البيض والسكر إلى قوام أشبه بالكريمة. الآن عليك وضع الدقيق بالتدريج وقلبي الدقيق بملعقة من السيليكون وليس باستخدام المضرب، احرصي على أن يكون التحريك هادئ والحركة من الأسفل إلى الأعلى، وتجنبي خبط الوعاء بالملعقة أو هزه كي لا تخرجي الهواء منه. الآن في صينية متوسطة عليك دهنها بالسمنة وبعدها رشها بالدقيق من كل الجوانب. عليك تحمية الفرن على درجة حرارة من 170 إلى 200 درجة، وضعي الخليط بها ومن ثم ادخليها في الفرن لمدة تتراوح ما بين خمسة وعشرون إلى خمسة وثلاثون دقيقة – وتجنبي فتح الفرن قبل تلك المدة كي لا تفسد الكيك. قبل إخراج الكيك من الفرن عليك اختباره بعود خشبي رفيع، إن خرجت نظيفة تصبح الكيك ناضجة.

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تزيين الكيك بأسهل طريقة

الآن إن أردت تحويل الكيك إلى تورته يمكنك سقيها بالقليل من المشروب المحلى بعد أن تبرد تمامًا، سواء كان مياه غازية أو نسكافيه محلى، وبعدها يمكنك خفق الكريم شانتيه بالحليب البارد حتى يتماسك، وزعي الكريم شانتيه على الكيك ومن ثم اضيفي قطع الفاكهة أو بعض الشوكولاته المبشورة، واتركي التورتة في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة ومن ثم قدميها لأطفالك وضيوفك لتبهريهم.