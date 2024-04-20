مزايا eFootball إصدار جديد هيفاجئك.. طريقة تنزيل لعبة اي فوتبول بيس eFootball 2024 على أجهزة الأندرويد والأيفون

إي فوتبول eFootball بيس من أكثر الألعاب التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص من مختلف الأعمار، نظرًا لتقديمها تجربة جديدة وفريدة في عالم كرة القدم، حتى أن اللعبة يُشرف عليها شركة كونامي التي أطلقتها منذ عام 1995، وفي فترة وجيزة ومع كم التحديثات التي أجرت عليها أصبحت اللعبة ذات انجذابا كبيرًا أمام العُشاق للساحرة المستديرة، وأصبح بإمكانهم تحميلها على أجهزة الأندرويد والأيفون، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية لكي يتعرف عليها الجميع.

تنزيل لعبة eFootball إي فوتبول بيس

يمكنك تنزيل لعبة اي فوتبول eFootball على كافة أجهزة الجوال سواء الأندرويد أو الأيفون، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-

أن يتم الذهاب إلى تطبيق جوجل بلاي.

أو الدخول إلى أب ستور لأجهزة الأيفون.

بعد ذلك يتم كتابة اسم اللعبة اي فوتبول eFootball بيس.

بعدها يمكنك الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من تنزيل اللعبة في النهاية بك سهولة.

مميزات لعبة أي فوتبول 2024

من أبرز المزايا التي توفرها لعبة أي فوتبو eFootball عند القيام بتنزيلها على أجهزة الأيفون أو الأندرويد، ما يلي:-