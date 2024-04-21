الكشـف عن موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق كافة الصفوف “المتوسط + الاعدادي” تبعًا لوزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق لكافة المراحل الدراسية، ونوهت التربية أن يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 سيكون بداية انطلاق امتحانات المرحلة الابتدائية الوزارية البكالوريا، وقامت الوزارة بالإعلان عن جدول الامتحانات الخاص بكل مرحلة، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن كافة التفاصيل الخاصة بالامتحان، والرابط الذي ستعرض عليه النتيجة بعد الانتهاء من التصحيح وتجميع الدرجات.

موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق

الكثير من الآباء والأمهات يبحثون عن موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق، استعدادا لهذه الاختبارات، والتي من المقرر أن تبدأ في الأوقات التالية:

الصفوف الغير منتهية: سيكون موعد الامتحانات النهائية لها يوم 2 مايو 2024.

المرحلة الابتدائية الوزارية: سيكون بداية الإمتحانات الخاصة بها يوم 12 مايو 2024.

المرحلة الإعدادية المتوسطة: تكون بداية امتحانات اخر العام يوم 21 مايو 2024.

جدول امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق الصف الثالث المتوسط

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالاعلان عن موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق للصف الثالث المتوسط على أن تكون في الأيام التالية:

مادة اللغة العربية والدراسات الإسلامية: 21 مايو 2024.

اللغة الانجليزية: 23 مايو 2024.

مادة الرياضيات: 25 مايو 2024.

مادة الاجتماعيات: 27 مايو 2024.

مادة الإنسان والصحة: 29 مايو 2024.

مادة الكيمياء: 1 يونيو 2024.

مادة الفيزياء: 3 يونيو 2027.

مادة التركمانية والكردية والفارسية: 5 يونيو 2024.

رابط نتائج امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق

أعلنت وزارة التعليم العراقية عن رابط خاص بها، يمكن من خلاله الحصول على نتيجة امتحانات آخر العام التي من المفترض أن تظهر عقب الانتهاء من الامتحانات، ولكن لكي يسهل الحصول عليها يجب اتباع الخطوات التالية: