“هواوي بترجع الأمجاد“ سعر ومواصفات هاتف هواوي pura 70 ultra.. تصميم انيق وعصري

هناك الكثير من المميزات بهاتف هواوي pura 70 ultra والتي تجعله ضمن قائمة أفضل الهواتف الموجودة بالأسواق حاليا وفي بعض البلاد هناك إقبال كبير على شراء هذا الهاتف الذي يجمع بين جمال التصميم وقوة الأداء والسعر المناسب، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز مميزات هاتف هواوي pura 70 ultra :

الهاتف أنيق الشكل وتصميمه مميز وجذاب، ووزنه خفيف يسهل على المستخدم حمله واستعماله.

يبلغ مقاس الشاشة 6.8 بوصة وهي من نوع OLED و LTPO ويبلغ معدل التحديث 120 هرتز ودقة الشاشة Full HD.

تمتاز شاشة الهاتف بشدة الوضوح وقوة السطوع الذي يقدر ب 2500 شمعة.

الكاميرا الرئيسية للهاتف بدقة 50 ميجا بكسل والكاميرا الامامية دقتها 32 ميجا بكسل.

سعة البطارية 5200 مللي امبير مما يضمن للهاتف العمل لفترة طويلة حتى يحتاج للشحن مرة اخرى، وتدعم البطارية خاصية الشحن السريع.

الهاتف مزود بتقنية التحكم بالالكترونيات عن بعد.

تتوافر بالهاتف مساحات تخزين متعددة تبدأ من 512 جيجا وتصل الى 1 تيرا.

رامات الهاتف 16 جيجا بايت وهذا يجعل الهاتف سريع وأداءه قوي وبالتالي يمكنه تشغيل اكبر البرامج والالعاب.

سعر هواوي pura 70 ultra

هاتف هواوي pura 70 ultra متوافر في الأسواق بألوان متعددة وهي الابيض والاسود والبني والأخضر الفاتح، ويبلغ سعر الهاتف 1380 دولار امريكي.