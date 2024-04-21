“بيان رسمي لوزير التربية الوطنية”حقيقة تمديد موعد عطلة الربيع في الجزائر 2024 ورزنامة العطل الرسمية 2023-2024

تعد عطلة الربيع من العضلات المميزة لكافة الطلاب الصفوف الدراسية في دولة الجزائر، ذلك كثرة التساؤلات عبر المواقع الرسمية حول موعد عطلة الربيع في الجزائر 2024، خاصة بعد تردد الشائعات على لسان العديد الطلاب عن تمديد العطلة لما بعد عيد الفطر، وبناءًا على أهمية عطلة الربيع، قام وزير التربية الوطنية بالجزائر بالرد خلال بيان رسمي عن نفي صحة هذه الشائعات وأكد أنه لا تمديد لعطلة الربيع والعودة للدراسة وفقا للقرار الرسمي لبيان الوزارة التعليمية والتي من المقرر أن استهلت 21 مارس، وانتهت 7 أبريل 2024.

موعد عطلة الربيع في الجزائر 2024.

الجدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية قامت بوضع نظام تعليمي جديد على أساسه قامت بتقسيم السنة الدراسية إلى ثلاثة فصول بدلا من فصلين فقط، وهذا يعني ان لكل فصل دراسي عطلة رسمية تستغرق 18 يوم على التوالي، حيث أن عطلة الربيع من العطل التي ينتظرها كافة طلاب الصفوف الدراسية للاسترخاء وقضاء وقت ممتع مع الأسرة، أو القيام بالعديد من الأنشطة وممارسة الرياضية.

رزنامة العطــــــل المدرسية 2023/2024

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالدولة الجزائرية عن رزنامة العطل المدرسية للطلاب والعاملين بالمنظومة لتكن كالآتي:

عطلة الخريف

تعتبر هي أول عطلة في العام الدراسي الجديد، والتي استهلت منذ 31 أكتوبر 2024 والتي استمرت حتى 5 نوفمبر 2024، وهذه العطلة ينتظرها كافة الطلاب لقضاء وقتًا من الراحة.

عطلة الشتاء

وهي العطله التي تستهل بعد انتهاء الفصل الدراسي الاول، على ان تبدأ 21 ديسمبر 2023 وتستمر حتى 7 يناير 2024.

عطلة الربيع

طبقا لبيان وزارة التربية الوطنية أن تستهل عطلة الربيع من يوم 21 مارس 2024 وتستمر حتى 7 ابريل 2024، حيث تعد هذه العطلة من العطل المميزة لكافة الطلاب في الجزائر،لأنها من أفضل فصول السنه.

عطلة الصيف

عطلة الصيف من أكبر العطل الرسمية التابعة لمنظومة النظام التعليمي، حيث من المفترض أن تستغرق هذه العطله ثلاثه اشهر، والتي تستهل وفقًا للمنظومة يوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024 على التوالي حتى بداية العام الدراسي الجديد.