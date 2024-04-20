طريقة عمل بيتزا المارجريتا في المنزل.. مكونات تكفي 6 أشخاص

تعتبر بيتزا المارجريتا من أشهر أنواع البيتزا، والتي يحبها الكبير والصغير، وتتميز بمكوناتها التي تعطيها نكهة رائعة ولذيذة، ويمكنك إعدادها بالمنزل الآن فقط باتباع الخطوات التي سنذكرها لك في السطور القادمة، لتقدميها لأسرتك في أي وقت، فيمكن تقديمها كوجبة كاملة أو يمكنك تقديمها كوجبة خفيفة، ويمكنك أيضًا وضعها في لانش بوكس أطفالك ليستمتعوا بها في المدرسة.

طريقة عمل بيتزا المارجريتا

يمكنك الآن تقديم بيتزا المارجريتا لأطفالك، كل ما عليك أن توفري المكونات التالية:

400 جرام من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. عدد خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. كوب ونصف من الماء الدافئ- يمكن استخدام الكمية كلها أو على حسب الحاجة-.

مكونات الحشو

يمكنك استخدام المكونات التالية كلها في الحشو أو استخدام بعضها -المتوافر لديك في المنزل- مثل:

الطماطم المقطعة إلى شرائح.

الثوم المفروم.

ملعقة من زيت الزيتون.

من 8 إلى 10 أوراق من الريحان المفروم فرم ناعم.

كوب ونصف من الجبن الموتزاريلا المبشور.

نصف كوب من الجبن البارميجان المبشور إن توافر لديك.

ملعقة صغيرة من الملح.

فلفل أسود حسب رغبتك

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طريقة تحضير بيتزا المارجريتا

الآن لتحضير البيتزا عليك القيام بالتالي:

في وعاء واسع عليك وضع المكونات الجافة، الدقيق، السكر، الخميرة، والملح ومزجهم سويًا. الآن في وعاء أخر عليك وضع زيت الزيتون ومن ثم إضافة الماء وخلطهم، وبعدها أضيفي المكونات الجافة وأبدائي بالعجن، حتى تتكون لديك عجينة. قومي بتغطية العجينة وتركها تستريح لمدة نصف ساعة، وستجدين أن حجمها تضاعف. في تلك الأثناء عليك تسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة. الآن عليك فرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق لصنع الشكل المعتاد للبيتزا. بعدها عليك فرد زيت الزيتون على العجينة بعد عمل ثقوب بها بالشوكة. الآن ضعي الثوم المفروم على البيتزا ووزعيه بالتساوي. انثري الجبن الموتزاريلا على سطح البيتزا، وبعده شرائح الطماطم والآن عليك نشر الفلفل الأسود والملح على السطح. ضعي الريحان المفروم فوق البيتزا. تترك البيتزا من عشرة إلى خمسة عشر دقيقة في الفرن حتى يذوب الجبن، وتتحول العجينة للون الذهبي، بعدها اخرجيها وانثري فوقها الجبن البارميجان وتقدم ساخنة.

يمكنك إضافة الفلفل الأخضر أو شرائح الزيتون إن توافر لديك، وإن لم يتوافروا يكفي المكونات السابقة.