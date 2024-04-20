“كلنا عايزين هاتف جبار زي ده” مواصفات هاتف iphone 15 Pro Max.. سعر الموبايل في السعودية والإمارات

يرغب الكثيرون في معرفة مواصفات هاتف iphone 15 Pro Max، وفي خطوة تعكس التزامها بالابتكار والتميز، كشفت شركة أبل النقاب عن أحدث إضافاتها لعائلة الآيفون، الـ iphone 15 Pro Max، إذ يأتي هذا الجهاز محملاً بمجموعة من المواصفات الرائدة التي تضعه في مصاف الهواتف الذكية الأكثر تقدماً في السوق، حيث يتمتع الهاتف بتقنية Face ID المتطورة للتعرف على الوجه، مما يوفر مستوى عالٍ من الأمان والراحة للمستخدمين، بالإضافة إلى ذلك يبرز الهاتف بفضل قوة المعالج الفائقة التي تمكنه من التعامل مع المهام الثقيلة بسلاسة وكفاءة، وللحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول المواصفات الكاملة والسعر المتوقع لهذا الهاتف الذكي، ندعوك لمتابعة القراءة والاطلاع على التحليلات والمراجعات التي نقدمها.

مواصفات هاتف iphone 15 Pro Max

يتميز هاتف iphone 15 Pro Max بما يلي:

نوع المعالج: A17 Pro، التكنولوجيا المستخدمة فيه هي 3 نانو.

التخزين: يوجد ثلاث إصدارات من هذا الهاتف وفقا لسعة الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية كما يلي:

تبلغ سعة الذاكرة الصلبة 256 جيجا بايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت في الإصدار الأول.

تبلغ سعة الذاكرة الصلبة 512 جيجا بايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت في الإصدار الثاني.

تبلغ سعة الذاكرة الصلبة و1 تيرا بايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت في الإصدار الثالث.

لا يمكن زيادة مساحة الهاتف التخزينية بإضافة كارت ميموري.

الكاميرا: تبلغ لو دقة الكاميرا الأمامية 12 ميجا بيكسل ويوجد به كاميرا خلفية ثلاثية، تبلغ دقة الكاميرا الأولى فيها 48 ميجا بيكسل، بينما تبلغ دقة الكاميرا الثانية 12 ميجا بيكسل، وتبلغ دقة الكاميرا الثالثة أيضا 12 ميجا بيكسل.

نوع الشاشة: LTPO Super Retina XDR OLED، ويبلغ قياسها 6.7 إنش.

نظام التشغيل: يعمل هذا الهاتف وفقا لنظام تشغيل ios 17.

البطارية: تبلغ سعة البطارية 4422 ملي امبير.

مميزات موبايل iphone 15 Pro Max

يتميز هاتف iphone 15 Pro Max بالعديد من المميزات الرائعة، منها ما يلي:

قوة أداء المعالج.

توجد به سماعات ستريو.

خفة الوزن.

يقوم الغبار والماء.

شاشة ممتازة.

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عيوب هاتف iphone 15 Pro Max

من عيوب موبايل وهاتف iPhone 15 Pro Max ما يلي:

لا يأتي معه جراب أو رأس شاحن.

الشاحن سرعته بطيئة.

لم يتم دعم الeSim دعم في مصر.

سعر هاتف iPhone 15 Pro Max

في الأسواق الحالية، يُعتبر هاتف iPhone 15 Pro Max من أحدث الإصدارات المتوفرة، فيتميز بمواصفات عالية الجودة وتصميم فريد، داخل حدود المملكة العربية السعودية، يُقدر سعر الهاتف للنسخة ذات سعة التخزين 256 جيجابايت بحوالي 5700 ريال سعودي، في حين أن النسخة ذات سعة التخزين 512 جيجابايت تأتي بسعر يقارب 6700 ريال سعودي، أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الهاتف يُباع بسعر يتراوح حول 5100 درهم إماراتي للنسخة التي تحتوي على 256 جيجابايت من سعة التخزين، إذ يُعد هذا الهاتف خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن أحدث التقنيات وأعلى مستويات الأداء في عالم الهواتف الذكية.