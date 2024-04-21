استمارة تسجيل طالب في تكافل وشروط الحصول على الدعم عبر stud.takaful.org.sa

مؤسسة تكافل واحدة من أهم المؤسسات التي تقدم الكثير من الخدمات المواطنين الأكثر احتياجًا ومن بين الخدمات المقدمة توفير استمارة تسجيل طالب في تكافل من خلال مجموعة من الخطوات الإلكترونية البسيطة لتوفير الوقت والجهد على الجميع وتطبيق رؤية 2030 مع تطبيق مجموعة من الشروط والأحكام المنصوص عليها للاستفادة من الدعم المقدم، ولمعرفة المزيد حول كيفية التسجيل وما هي الشروط الواجب توافرها في الطالب للحصول على دعم تكافل يرجى متابعة هذا المقال.

استمارة تسجيل طالب في تكافل

تقدم مؤسسة تكافل دعم مالي للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة ومن أجل الاستفادة من الدعم المقدم يتوجب على الطلاب القيام بملء استمارة تسجيل طالب في تكافل والتي تعد وثيقة سرية لا يمكن إخراجها من المدرسة ويتم تحميل الاستمارة من خلال الــــــــــــــــرابط وقد وفرت الجهات المعنية الخدمة بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد على الطلاب، ويتم التسجيل عبر برنامج تكافل من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بها واتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع تكافل الطلاب.

انقر على أيقونة تسجيل طالب جديد.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقل المخصص لها وتتمثل هذه البيانات في الآتي: رقم الهوية. رقم الهاتف الخاص بولي الأمر. رمز التحقق.

انقر على أيقونة متابعة.

إدراج رمز التحقق المرسل على رقم الهاتف.

إدخال جميع البيانات المطلوبة والمتمثلة في الآتي: الاسم. الجنس. رقم الهوية. البريد الإلكتروني. كلمة المرور ثم تأكيدها مرة أخرى. رقم الهاتف.

اضغط على أيقونة تسجيل.

انقر على أيقونة إغلاق.

إدخال بيانات الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور.

ومن ثم اضغط على تسجيل.

شروط الحصول على دعم طالب في تكافل

حددت مؤسسة تكافل مجموعة من الشروط والأحكام يجب الالتزام بها من أجل الاستفادة من دعم طالب في تكافل، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: