موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الأسباني والقنوات الناقله لها

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد من أجل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأسباني في قمة مباريات الدوري الأسباني لكرة القدم، حيث تحظى تلك المباراة بشعبية كبيرة ليس فقط في أوروبا ولكن أيضا في مصر والمملكة العربية السعودية وكافة دول الشرق الأوسط منذ عشرات السنوات.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

لذلك ارتفع البحث عن موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، في الجولة الثانية والثلاثون من عمر الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم، حيث يدخل المرينجي مواجهة الكلاسيكو بعدما تخطى عقبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لذلك تسيطر علية حالة من النشوة من أجل حسم لقاء الكلاسيكو، فيما يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأسباني مواجهة المرينجي، بعدما ودع دوري أبطال أوروبا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الأسباني

وسوف يكون موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر أبريل الجاري بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة وسوريا والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، في الجولة 32 من عمر الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

وسوف تقوم قناة بي ان سبورت الرياضية القطرية بنقل أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم مساء الأحد، خصوصا أن شبكة قنوات bein sports هي الناقل الحصري لكل مباريات الدوري الأسباني في مصر والمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عدة سنوات.