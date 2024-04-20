“حسم الجدل” ما حقيقة رجوع منحة العمالة الغير منتظمة المتداولة على السوشيال ميديا

نتيجة غلاء الأسعار والمعيشة التي تمر بها البلاد يبحث الكثير من الأشخاص عن حقيقة رجوع منحة العمالة الغير منتظمة والتي يبلغ قيمتها 1000 جنيه مصري، والتي تم إيقافه بناءً على موقف مجلس النواب من أجل تنظيم صندوق الطوارئ ورعاية العمالة الغير منتظمة، ولهذا ازداد التساؤل حول حقيقة الأمر ومدى الإستفادة منها، ولمعرفة جميع التفاصيل حول منحة العمالة الغير منتظمة يجب متابعة المقال التالي.

حقيقة رجوع منحة العمالة الغير منتظمة

تسعى الحكومة المصرية جاهدة على توفير حياة كريمة للمواطنين من أجل المساعدة على الحصول على السلع الأساسية اللازمة بشكل دائم، وقد تم نشر مجموعة من الإشاعات التي انتشرت بشكل كبير وسط المواطنين عن حقيقة رجوع منحة العمالة الغير منتظمة وأنه سوف يتم صرف 1000 جنيه للمواطنين، وجاء رد الجهات المعنية حول هذه الإشاعات على النحو التالي:

أن كل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي لا صحة له وأنها مجرد إشاعات لنشر الفتن في المجتمع المصري.

وأكدت الحكومة المصرية على أنه في حالة إصدار أي قرارات تخص المواطن يتم انتشارها على المواقع الرسمية فقط.

كما أكدت الحكومة عدم الانسياق وراء الإشاعات المنتشرة والرسائل التي يتم تداولها عبر الهاتف وأنها مجرد احتيال وسرقة المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين.

كيفية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة من قبل عن كيفية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وكيفية الإستفادة من الدعم المقدم من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة القوى العاملة.

كتابة الإسم رباعي والرقم القومي للمتقدم ورقم الهاتف الخاص به.

انقر على أيقونة تأكيد البيانات.

اضغط على أيقونة إرسال.

سيتم دراسة الطلب من الجهات المعنية ويتم الرد بالقبول أو الرفض.

في حالة القبول يتم إرسال عبر رقم الهاتف المسجل تضم كيفية الحصول على المنحة.

والجدير بالذكر أنه أصدر الرئيس أمر بحصر جميع العمالة الغير منتظمة على مستوى جميع المحافظات من خلال مديريات العمل، وقد تم حصر ما يقرب من 350 ألف عامل على مستوى المحافظات عمالة غير منتظمة، بالإضافة إلى ذلك أنه طبقا للقانون المصري يتم صرف مكافآت دورية لهذه العمالة تتراوح قيمتها ما بين 300 إلى 500 جنيه مصري.