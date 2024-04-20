“لولو بنت شطورة وذكية” تردد قناة وناسة نايل سات وعرب سات.. استقبلها حالا 

قناة وناسة، هناك العديد من القنوات الفضائية العربية المتخصصة للأطفال، ومن بينهم قناة وناسة التي احتلت مكانة مميزة وسط تلك القنوات واستطاعت التفوق على كثير منهم بجذبها لملايين المتابعين من كافة الدول العربية، وساهم في ذلك النجاح المحتوى المميز والفريد الذي تقدمه القناة والتي اختارت فيه كل ما قد يثير إعجاب الطفل ويلفت انتباهه ويبهره من أغاني مميزة ورسوم متحركة جذابة وشخيات كرتونية خفيفة الظل، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال ردد قناة وناسة على مختلف الاقمار الصناعية.

تردد قناة وناسة نايل سات وعرب سات قناة وناسة لم تحوز على اعجاب الاطفال فقط بل على تقدير امهاتهم ايضا اللاتي رأين فيها قناة مسلية وممتعة تشغل وقت اطفالهن وتفيدهم في الوقت نفسه، حيث لا يقتصر محتواها على الجانب الترفيهي فقط ولكنها ايضا تحمل رسائل اخلاقية حيث تحث الاطفال من خلال الأغاني والأناشيد التي تعرضها على اتباع السلوكيات الحسنة وتجنب الأفعال السيئة، وقد ازدادت مؤخرا معدلات البحث عن القناة بعد أن اختفت من بعض الأجهزة بعد التغيير الاخير للتردد لذا سنعرض لكم فيما يلي التردد وإعدادات الضبط : القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11559

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 تردد قناة وناسة عرب سات قناة وناسة لا تبث محتواها عبر قمر صناعي واحد بل متاحة على أكثر من قمر لضمان وصولها الى اكبر عدد من المشاهدين، وتمتاز بأنها مجانية وتعمل طوال اليوم بلا انقطاع و لا يتخلل برامجها فواصل اعلانية طويلة، ويمكنكم ايضا متابعة القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال ادخال اعدادات التردد التالية :