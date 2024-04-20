epedu.gov.iq نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول عبر موقع ملازمنا
لم يتم الإعلان حتى الآن عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق على الرغم من انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات منذ مدة يشير التقرير الأولي إلى أن نتائج هذا العام قد شهدت ارتفاعا نسبيا مقارنة بالسنوات السابقة ولكن لم يتم بعد الإعلان الرسمي عن تلك النتائج وزارة التربية العراقية أوضحت أنه يجب على جميع الطلاب أن يظلوا صبورين حتى يتم الانتهاء من عملية تصحيح أوراق امتحاناتهم هذا التأخير يأتي في مصلحة الطلاب لضمان أن كل طالب يحصل على حقه في الحصول على نتائجه بدقة وعدالة من الجدير بالذكر أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي إعلان رسمي بخصوص موعد إصدار النتائج ولذلك ينصح بمتابعة التحديثات الرسمية التي قد تصدرها الوزارة في الأيام القادمة.
نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول
أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الخطوات اللازمة لاستخراج نتيجة الصف الثالث المتوسط من خلال الإنترنت وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:
- أولا يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت.
- ثانيا ابحث عن أيقونة نتائج الامتحانات وانقر عليها وفقا للإرشادات المعروضة على الشاشة.
- ثالثا بعد الدخول إلى صفحة النتائج يتعين عليك تحديد الصف الدراسي الخاص بالامتحان الذي ترغب في الاستعلام عن نتيجته.
- رابعا قم بإدخال رقم الامتحان الخاص بك، واختيار المحافظة التي تتبع لها الإدارة التعليمية الخاصة بك.
- أخيرا بمجرد الانتهاء من ملء البيانات المطلوبة انقر على زر استعلام وانتظر بضع لحظات ستعرض النتيجة على الفور إذا كانت متاحة في النظام.