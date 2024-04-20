epedu.gov.iq نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول عبر موقع ملازمنا

لم يتم الإعلان حتى الآن عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق على الرغم من انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات منذ مدة يشير التقرير الأولي إلى أن نتائج هذا العام قد شهدت ارتفاعا نسبيا مقارنة بالسنوات السابقة ولكن لم يتم بعد الإعلان الرسمي عن تلك النتائج وزارة التربية العراقية أوضحت أنه يجب على جميع الطلاب أن يظلوا صبورين حتى يتم الانتهاء من عملية تصحيح أوراق امتحاناتهم هذا التأخير يأتي في مصلحة الطلاب لضمان أن كل طالب يحصل على حقه في الحصول على نتائجه بدقة وعدالة من الجدير بالذكر أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي إعلان رسمي بخصوص موعد إصدار النتائج ولذلك ينصح بمتابعة التحديثات الرسمية التي قد تصدرها الوزارة في الأيام القادمة.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الخطوات اللازمة لاستخراج نتيجة الصف الثالث المتوسط من خلال الإنترنت وتتمثل تلك الخطوات في الآتي: