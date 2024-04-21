خلاص فرجت.. اكواد نت ببلاش 2024 بطريقة مضمونة 100% – سابق الكل في المعرفة

يبحث العديد من عملاء شركة فودافون مصر عن اكواد نت ببلاش 2024، لكي يستفيدوا منها، وذلك من خلال الحصول على ميجابايت وانترنت مجاني؛ حيث وفرت فودافون هذه الاكواد لكي يحصل الافراد عن طريقها على نت مجاني، وذلك إذا لم يوجد لديهم رصيد للشحن، لذا شوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

اكواد نت ببلاش 2024

تقدم شركة فودافون لكافة العملاء اكواد نت ببلاش 2024، حيث تعتبر هدية مجانية، كمت تتميز هذه الاكواد بصلاحيتها لمدة تصل إلى 24 ساعة، بالإضافة إلى أكواد أخرى تمنحك الكثير من الهدايا الشهرية واليومية المجانية، ومن ثم تصل قيمة النت المجاني إلى 100 ميجا بايت، ومن أهم هذه الاكواد ما يلي:

كود *15# للحصول على 1 جيجابايت مجانًا.

وأيضًا كود فودافون *3030# للحصول على 1 جيجابايت مجانًا.

كود *2341# للحصول على 1 جيجابايت.

وكذلك كود فودافون *44# يمنحك 1 جيجابايت مجانًا.

بالنسبة لكود *2141# يمنحك جيجابايت مجانًا.

وأيضًا يستخدم كود فودافون *92# للحصول على 1 جيجابايت.

بالإضافة إلى كود فودافون *18#.

وأيضًا كود فودافون *71#.

وكود فودافون *89#.

بالإضافة إلى كود فودافون *63#.

وكود فودافون *90#.

وكذلك كود فودافون *365*90#.

وأيضًا كود فودافون *16#.

وكود فودافون *11#.

بالإضافة إلى كود فودافون *2018*1#.

وكود فودافون *50#.

أكواد ميجا نت مجانية من فودافون 2024

توفر شركة فودافون أكواد نت مجانية، حيث تختلف مدة صلاحية هذه الأكواد، ومن الجدير بالذكر أن هذه الأكواد قد تتغير من وقت لآخر، ومنها ما يلي:

كود 100 ميجا نت مجاني *20008#.

أما كود 200 ميجا نت مجاني *200010#.

بالنسبة لكود 500 ميجا نت مجاني *200020#.

بالإضافة إلى كود 1 جيجا نت مجاني *200030#.

أما كود *4# يمنحك إنترنت ببلاش من فودافون.

وأيضًا كود *6# للحصول على 10 جيجا ببلاش.

أما كود *14# يستخدم للحصول على نت مجاني.

وأيضًا كود *18# للحصول على عرض الصيف نت ببلاش.

كما يمكنك الحصول على اكواد نت ببلاش من خلال تنزيل تطبيق أنا فودافون، وذلك لمعرفة أحدث الأكواد والعروض، كما يمكنك الاشتراك في خدمات فودافون واتباع التعليمات للحصول على نت مجاني، بالإضافة إلى أنه يمكنك الاشتراك في مسابقات وعروض فودافون للحصول على نت مجاني.