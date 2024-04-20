تكنولوجيا “محادثاتك في أمان”.. خطوات تحميل تحديث واتس اب جي بي 2024 وأهم مميزات التطبيق lekaaمنذ 7 ساعات0 تحميل تحديث واتس اب جي بي احصل على خطوات تحميل تحديث واتس اب جي بي 2024 مع مزايا مذهلة، هذا التطبيق المجاني مقاوم للحظر، ويمكنك الاستمتاع بميزاته الرائعة دون قيود، تعرف معنا على كيفية تنزيله بشكل صحيح عبر الإنترنت على هواتفك المحمولة، بغض النظر عن نوع نظام تشغيلها. خطوات تحميل تحديث واتس اب جي بي 2024 تحميل تحديث واتس اب جي بي الأحدث مع ميزات رائعة أصبح أمرًا سهلاً، اتبع هذه الخطوات: قم بالانتقال مباشرةً إلى متجر الهاتف الرسمي، سواء كان هاتفك يعمل بنظام Android أو iOS. استخدم خانة البحث للعثور على التطبيق بالاسم الصحيح. انتظر حتى تظهر النتائج واختر التطبيق المطلوب. انقر على زر “تنزيل” الموجود بجوار صورة التطبيق. انتظر حتى يكتمل التنزيل بالكامل. بعد ذلك، انقر على زر “تثبيت”. بمجرد الانتهاء، ستتمكن من الوصول إلى التطبيق بكل سهولة على هاتفك المحمول. تحميل تحديث واتس اب جي بي مميزات تطبيق واتساب جي بي GB WhatsApp Apk بعدما تعرفنا على كيفية تحميل واتس آب جي بي بأحدث إصدار وميزاته الرائعة، دعنا نلقي نظرة على بعض أبرز ميزات تطبيق واتساب جي بي GB WhatsApp Apk: يعتبر من التطبيقات المضادة للحظر. يمكنك إخفاء آخر ظهورك والتخفي وقت المشاهدة. تستطيع إجراء مكالمات ودردشات جماعية بكل سهولة. يوفر خاصية الرد التلقائي عندما تكون مشغولًا. يمكنك التبديل بين مجموعة من الخطوط. يمكنك إيقاف الإنترنت عن التطبيق. تستطيع جولة للرسائل لإرسالها في وقت محدد. يمكنك تحويل الفيديوهات الطويلة إلى مقاطع قصيرة. يمكنك جدولة الرسائل لإرسالها في الوقت المحدد. تستطيع مراسلة أرقام غير مسجلة في جهازك. يمكنك استخدام بصمة الإصبع لفتح التطبيق أو المحادثات. يمكنك إرسال ملفات صوتية وفيديوهات بحجم يصل إلى 100 ميجابايت. يمكنك إرسال ما يصل إلى 90 صورة في وقت واحد. يمكنك مشاركة موقعك الجغرافي مع الآخرين. تستطيع مشاركة ملفات متنوعة بأنواعها المختلفة. إنضم لقناتنا على تيليجرام lekaaمنذ 7 ساعات0 إتبعنا شاركها فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد