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“300 دينار فورية” تسجيل منحة تونس لجميع المواطنين المتعثرين والغير قادرين على العمل
زادت عمليات البحث بشكل كبير حول المنحة التونسية المقدمة لعدد كبير من المواطنين في كافة أنحاء مدن ومحافظات دولة تونس، فضلاً عن أنها تُساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الأشخاص المتقدمين، والعمل على توفير حياة كريمة وملائمة لهم، بما تصل قيمة المنحة إلى 300 دينار تونسي، يمكنك التقديم عليها إلكترونيًا وفقًا لمجموعة من الخطوات نكشفها لكم في السطور التالية.
التقديم على منحة تونس 300 دينار
بحيث تتمكن من التقديم على منحة تونس 300 دينار بشكل إلكتروني، يُرجى اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-
- في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة الشؤون الإجتماعية.
- ثم تقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانة المخصصة لذلك.
- القيام بالضغط على أيقونة “التسجيل”.
- ليتم بعدها إدخال جميع البيانات المتعلقة بالمتقدم.
- تحديد المنحة التي تبلغ 300 دينار.
- إرفاق المستندات المعنية بطلب الحصول على المنحة.
- الضغط في النهاية على زر “تأكيد”.
شروط منحة تونس 300 دينار
تتمثل أبرز شروط التقديم على منحة تونس 300 دينار أمام جميع المواطنين والأشخاص المتقدمين للحصول عليها، وفقًا لما يلي:-
- ألا يكون لدى المتقدم وظيفة أو دخل شهري ثابت.
- إضافة إلى أنه يجب بأن لا يتخطى راتب المتقدم الشهري عن 180 دينار.
- أن يقوم بالتسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة.
- حامل للجنسية التونسية ومقيم دائم في دولة تونس لكي يحق له التقديم على المنحة.
- إرفاق كافة المستندات المعنية بطلب الحصول على المنحة.