بأقل من 4000 جنيه! اشتري أقوى موبايل شاومي هتلاقيه في السوق!

ما زالت شركة شاومي الصينية في صدارة الشركات المنتجة للهواتف الذكية المحمولة بأعلى جودة وأعلى دقة، ومؤخراً أصبحت من أكثر الهواتف المحمولة التي تتميز بجودة وسعر مناسب حتى أطلت علينا مؤخرا بهاتف Xiaomi Redmi 12C، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع أفضل موبايل شاومي قيمة مقابل سعر.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 12C

يشتمل هاتف Xiaomi Redmi 12C على العديد من المواصفات الرائعة التي أبرزها ما يلي:

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Xiaomi Redmi 12C GPRS يدعم Edge يدعم عدد الشرائح اثني نوع الشريحة Nano SIM عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل نوع المعالج ميديا تك Helio G85 بلوتوث يدعم واي فاي يدعم سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير سعة تخزين خارجية يدعم نسبة قوة الشحن ١٠ وات نوع الشاشة HD

مميزات هاتف Xiaomi Redmi 12C

يدعم هاتف Xiaomi Redmi 12C العديد من المميزات التي أبرزها أنه يدعم سبل مختلفة للأمان، كبصمة الأصابع والقفل بكلمة السر وغيرها.

العديد من المميزات التي أبرزها أنه يدعم سبل مختلفة للأمان، كبصمة الأصابع والقفل بكلمة السر وغيرها. وأيضا يدعم شكل أنيق وجذاب وعصري وألوان عديدة.

بالإضافة إلى بطارية قوية وكاميرا خلفية بدقة عالية الجودة.

يدعم أيضاً ذلك الهاتف إمكانية تشغيل شريحتين على نفس الهاتف.

عيوب هاتف Xiaomi Redmi 12C

كما يحتوي أيضا ذلك الهاتف على بعض العيوب التي يجب أن تعرفها أيضاً، وهي كما يلي:

ومن أبرز عيوبه أنه لا يدعم شحن سريع للبطارية وقد يحتاج وقت طويل لشحنه.

أما عن الكاميرا الأمامية فهي ليست بالجودة العالية أو المطلوبة ولا تمنحك صورة سيلفي واضحة.

يعد أيضاً من أبرز عيوبه أنه يدعم معالج لا يتناسب مع قوة بعض الألعاب الإلكترونية الحديثة.

سعر هاتف Xiaomi Redmi 12C