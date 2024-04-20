تكنولوجيا
“حريفة ببجي تجمع” نزل تطبيق Guía de Fr33 Pro وخليك من المحترفين!
تطبيق Guía de Fr33 Pro أحد أهم التطبيقات المخصصة من أجل اللاعبين المحترفين أو المهتمين بتحسين الأداء في لعبة ببجى الشهيرة، حيث يوفر لك التطبيق مجموعة واسعة من التعليمات والإرشادات وكذلك الخطوات الصحيحة من أجل ضبط حساسية جهازك واللعبة بأفضل طريقة مع التحكم السلس وهو من أهم العوامل المؤثرة في أداء اللاعب.
مميزات تحميل تطبيق Guía de Fr33 Pro
بالنسبة إلى أهم مميزات تحميل تطبيق Guía de Fr33 Pro فهي كالتالي:
- يوفر لك التطبيق إرشادات حول كيفية ضبط الحساسية في جهازك حتى تتناسب مع احتياجاتك الخاصة.
- كما يقدم لك نصائح حول استراتيجيات اللعب، مثل الطرق المناسبة من أجل للهروب والتخفّى، وأفضل عناصر التجهيزات، وكل الحركات التكتيكية.
- مع وجود خيارات متعددة من أجل ضبط حساسية الحركة، مما يساعد في تحديد مدى استجابة الشخصية في جهازك للحركات في داخل اللعبة
- باستخدام التطبيق ستتمكن من تحسين أدائك مع زيادة الدقة في إصابتك والاستجابة أسرع وهو مجاني واستخداماته سهلة.
خطوات ضبط لعبة ببجى باستخدام تطبيق Guía de Fr33 Pro
من أجل ضبط حساسية لعبة ببجى باستخدام تطبيق Guía de Fr33 Pro، عليك اتباع الخطوات التالية:
- عليك أن تقوم بتحميل التطبيق في جهازك الذكي من خلال متجر جوجل بلاي وأبل ستور.
- ثم قم بفتح التطبيق واختار منه أيقونة ضبط الحساسية من داخل القائمة الرئيسية.
- وتظهر لك بعدها الأجزاء المختلفة في اللعبة والتي يمكن ضبط مثل حركات الأصابع أو التصوير وحركات الشخصية.
- بعدها حدد الجزء المطلوب ثم اضغط على “ضبط” أو على “إعداد”.
- حتى تظهر لك شاشة بها شرائط بها مستويات الحساسية، قم باختيار الأنسب وبعدها قم بضبط جميع الأجزاء المختلفة، مع الضغط على أيقونة حفظ التغييرات.
- كما يمكنك إعادة تشغيل اللعبة واختبار كل الإعدادات المتخصصة للحساسية، تحتاج إلى ضبطها أو تقليلها وذلك حسب رغبتك أو حسب أسلوب في اللعب.