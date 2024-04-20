كيفية التسجيل في لعبة ماين كرافت التعليمية Minecraft Education Edition 2024 مدرستي تبرمج

أكثر المواضيع التي أحدثت ضجة في الفترة الأخيرة داخل المملكة السعودية هو موضوع الحصول على شهادة ماين كرافت التعليمية، حيث يلزم على جميع الطلاب الحصول على تلك الشهادة، وذلك بعد أن نبهت وزارة التعليم على ذلك، حيث تعاونت منصة مدرستي مع شركة مايكروسوفت حتى يتم طرح مسابقة للطلاب، وحتى يتم الدخول إلى تلك المسابقة يجب التسجيل في لعبة ماين كرافت التعليمية وليست النسخة الأخرى.

كيفية التسجيل في لعبة ماين كرافت التعليمية

لكي يتم امتلاك شهادة ماين كرافت التعليمية يجب أولا تسجيل الدخول وإنشاء حساب داخل اللعبة، حيث سيتم التسجيل من خلال الحساب الخاص بالطالب الذي يتوفر على منصة مدرستي، ويتم التسجيل من خلال الآتي:

أولا يجب البدء في تشغيل اللعبة على الجهاز الإلكتروني.

بعد ذلك يجب عليك الضغط على زر تسجيل الدخول.

قم بإدخال البيانات اللازمة والتي تتمثل في البريد الإلكتروني الخاص بك على منصة مدرستي.

ثم عليك بتدوين كلمة السر التي تخص الحساب.

ثم اضغط على زر التسجيل.

سيتم تحويلك بصورة تلقائية إلى صفحة اللعبة، ويمكنك الضغط على زر بداية حتى تظهر لك المهام الخاصة بك.

خطوات تنفيذ المهام في مسابقة مدرستي

لكي يتمكن الطالب من الدخول إلى مسابقة وزارة التعليم المطروحة في لعبة ماين كرافت، وتنفيذ المهام التي تتوفر بها بصورة صحيحة يجب اتباع الخطوات التالية: