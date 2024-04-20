“تابع كل مسلسلات الأنمي مجاناً” نزلّك كونايو عشان تدخل عالم الإثارة والتشويق!

تطبيق كونايو أشهر التطبيقات التي تهتم بتقديم كل ما يخص الأنمي والمانجا، وذلك من أجل محبين الثقافة اليابانية، فذلك التطبيق لا غنى عنه، كما أنه يوفر إمكانية متابعة أحدث الحلقات من أهم المسلسلات الأنمي العالمية وأحدث الإصدارات من المانجا التي تتابعها في مكان واحد.

مميزات تحميل تطبيق كونايو

تطبيق كونايو يضم مجموعة كبيرة مميزة من الميزات من أبرزها:

يوفر لك جدول به كل العرض شاملة كل حلقات الأنمي الجديدة وكل إصدارات المانجا، كما يذكرك التطبيق الإصدارات الجديدة من المسلسلات أو فصول المانجا.

ويُسمح لك أن تقوم بإنشاء كل القوائم الخاصة بك من أجل الاحتفاظ بكل الأعمال المفضّلة، مع تقديم توصيات لك بناءً على كل اهتماماتك مع تاريخ مشاهدتك.

كما يحتوي التطبيق كذلك على منتدى، ويمكن لكل المستخدمين التفاعل ثم التواصل معًا، وتبادل كل الأفكار والتجارب عن عالم الأنمي والمانجا.

مميزات إضافية لتطبيق كونايو Kunaiu

كذلك هناك مجموعة من المميزات الأخري في تحميل تطبيق كونايو كالتالي: