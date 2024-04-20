هاتفك هيتحول لبلاستيشن! حمل تطبيق PlayStation App دلوقتي عشان تستمتع بعالم الألعاب من أي مكان!

تطبيق playstation app download هو عبارة عن تطبيق مجاني يتيح لك مميزات البلاي ستيشن في هاتفك المحمول، كما يسمح لك الاستفادة من كل الخدمات والمزايا في PlayStation Network مثل إرسال رسائل تكون فورية وصور مع إشعارات إلى كل أصدقائك في نظام PS4.

مميزات تحميل تطبيق playstation app download

مميزات تطبيق playstation app download كثيرة ومتعددة وهي كالتالي:

يمكن من خلال التطبيق الدخول إلى متجر PlayStation ثم تنزيل كل الألعاب والتطبيقات بشكل مباشر على هاتفك المحمول.

كما يمكنك أن تقوم بمشاركة كل الرسائل فورية مع الصور وذلك عبر “Messenger” في داخل التطبيق.

كذلك يوفر لك استخدام الهاتف كوحدة تحكم بشكل ثانوي، مع الحصول على إشعارات فورية عن أحدث الأخبار وكل الإشعارات المستضافة في داخل صندوق وارد النظام.

مع إمكان تغيير كل إعدادات حسابك في تطبيق PlayStation App، من تغيير صورة ملفات التعريف ثم تغيير اسم المستخدم، مع اكتشاف كل المجتمعات وكذلك فرق الألعاب التي تحبها، مع الانضمام إلى كل المناقشات والتفاعلات مع لاعبين من كل أنحاء العالم.

كما يقدم لك خاصية Remote Play وهي تسمح لك أن تقوم ببث كل الألعاب من على شاشة التلفزيونات وشاشات الحاسوب.

كيفية الدخول وتسجيل الدخول في تطبيق PlayStation App

أما عن كيفية الدخول ثم تسجيل الدخول في داخل تطبيق PlayStation App فهي تكون كالتالي: