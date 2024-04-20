للهواتف الضعيفة.. كيفية تنزيل ببجي لايت PUBG MOBILE LITE 2024 على الموبايل والكمبيوتر بكل سهولة

يلزم معرفة كيفية تحميل ببجي لايت، قبل أن يقوم اللاعب بتثبيت اللعبة على الهاتف، وذلك لأن هناك عدد كبير من المواقع التي تتيح تلك الخدمة، لكن توفرها بجودة أقل إلى اللاعبين، لذا يجب معرفة الخطوات التي نوضحها لكم، والتي تشير إلى تحميل لعبة ببجي لايت في أقل وقت ممكن، ويتم البحث عن خطوات التحميل بسبب رغبة الكثير في استقبال اللعبة لأنها تتميز بذاكرة تخزين ضعيفة، كما أنها لا تحتاج إلى أجهزة حديثة حتى يتم تحميلها.

طريقة تحميل لعبة ببجي لايت

من الضروري معرفة كيفية تحميل ببجي لايت حتى تبدأ في تثبيتها على الهاتف، وتتمكن من بدء المباريات مع أصدقائك لسحق الأعداء، حيث تتشابه لعبة ببجي لايت مع اللعبة الأساسية بصورة كبيرة تختلف فقط في مساحة التخزين، والتي شكى منها الكثير بسبب احتياج لعبة ببجي إلى ذاكرة تخزين قوية، لذا كان الحل هو إصدار نوع آخر من اللعبة يتميز بذاكرة التخزين المنخفضة، ولكي تبدأ في تحميل اللعبة على الهاتف عليك باتباع الخطوات التالية:

قم بالانتقال إلى متجر جوجل بلاي الإلكتروني.

بعد ذلك ابحث عن لعبة ببجي لايت تأكد من تدوين كلمة لايت.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة اللعبة التي تحمل كلمة لايت.

ثم ابدأ في تحميل اللعبة.

بعد ذلك يمكنك تحميل الملف الخاص بها حتى تبدأ في إنشاء حساب لك بداخل ببجي.

خطوات تحميل ببجي لايت على الكمبيوتر

من السهل القيام بتحميل لعبة ببجي لايت على أجهزة الكمبيوتر، لكن يلزم عليك معرفة الخطوات التي تساعدك في ذلك، وهي عبارة عن الآتي: