“طيرتك جاهزة للإقلاع” حمل Flight Pilot Simulator 3D عشان تعيش مغامرة طيران حقيقية!

تحميل لعبة Flight Pilot Simulator 3D يقدم لك فرصة الحصول على تجربة واقعية للأشخاص الذين يحبون ألعاب الطيارات بأكثر من 20 طائرة يمكنك اختيارها في مختلف المشاهد، في المدينة أو المحيطات وكذلك الجبال مع مختلف الظروف الجوية من الضباب والأمطار.

مميزات تحميل لعبة Flight Pilot Simulator 3D

بالنسبة إلى مميزات تحميل لعبة Flight Pilot Simulator 3D فهي كالتالي:

توفر لك طائرات مختلفة يمكنك اللاعب بها وقيادتها، سواء كانت طائرات الهليكوبتر أو طائرات تجارية.

كذلك تعطيك رسومات ثلاثية الأبعاد مع استكشاف مجموعة من المشاهد المختلفة، مما يضيف لك وإثارة في اللعبة.

مع وجود تحديات مجانية مثيرة للاعبين من هبوط الطائرات والتحليق من فوق المدن ثم استكمال كل المهام مع سهولة الاستخدام والتحكم.

كيفية اللعب والتحكم في لعبة flight pilot simulator 3d

بالنسبة إلى كيفية اللعب والتحكم في لعبة flight pilot simulator 3d فهي كالتالي: