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“طيرتك جاهزة للإقلاع” حمل Flight Pilot Simulator 3D عشان تعيش مغامرة طيران حقيقية!
تحميل لعبة Flight Pilot Simulator 3D يقدم لك فرصة الحصول على تجربة واقعية للأشخاص الذين يحبون ألعاب الطيارات بأكثر من 20 طائرة يمكنك اختيارها في مختلف المشاهد، في المدينة أو المحيطات وكذلك الجبال مع مختلف الظروف الجوية من الضباب والأمطار.
مميزات تحميل لعبة Flight Pilot Simulator 3D
بالنسبة إلى مميزات تحميل لعبة Flight Pilot Simulator 3D فهي كالتالي:
- توفر لك طائرات مختلفة يمكنك اللاعب بها وقيادتها، سواء كانت طائرات الهليكوبتر أو طائرات تجارية.
- كذلك تعطيك رسومات ثلاثية الأبعاد مع استكشاف مجموعة من المشاهد المختلفة، مما يضيف لك وإثارة في اللعبة.
- مع وجود تحديات مجانية مثيرة للاعبين من هبوط الطائرات والتحليق من فوق المدن ثم استكمال كل المهام مع سهولة الاستخدام والتحكم.
كيفية اللعب والتحكم في لعبة flight pilot simulator 3d
بالنسبة إلى كيفية اللعب والتحكم في لعبة flight pilot simulator 3d فهي كالتالي:
- عليك استخدم عجلة التحكم حيث يمكنك تحريك الطائرة بواسطتها إلى الأمام أو إلي الخلف وإلى اليمين واليسار.
- كذلك عليك استخدم أزرار التحول وهي على جانبين عجلة التحكم، من أجل تغيير اتجاه الطائرة بطريقة سريعة.
- بالإضافة إلى وجود ازار من أجل التسارع والفرامل وهي موجودة في جانب شاشة اللعب، حيث يمكنك استخدامها من أجل زيادة سرعة الطائرة أو من أجل تقليلها.
- مع متابعة المؤشرات وهي الموجودة في الأعلى من أجل معرفة ارتفاعات الطائرة وسرعتها ثم مستوى الوقود.
- بالإضافة إلى اتباع كل التعليمات الموجودة في اللعبة والتي تطلب منك من أجل إتمام كل المهام المحددة بنجاح.
- كذلك عليك استخدام زوايا الكاميرا المختلفة من أجل الاستمتاع بمناظر مثيرة في أثناء الطيران.
- مع التحكم في الطائرة بحذر حتى تصبح طيار محترف قادر على التعامل في مختلف أنواع المهام.