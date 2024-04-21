رسميا الان.. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وعدد ايام الاجازة في القطاع الخاص والعام وفقاً للحسابات الفلكية

كشف معهد البحوث الفلكية موعد عيد الأضحى المبارك 2024 منذ عدة أيام، حيث أوضح المعهد بأن هلال شهر ذي الحجة سينتج عقب الاقتران الذي سيحدث في يوم الخميس 6 يونيو وفي تمام الساعة 2:39 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو ما يسمى بيوم الرؤية، وواصل المعهد بيانه بأن أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، وعليه فإن يوم السبت 15 يوم هو وقفة عرفة.

موعد عيد الأضحى المبارك 202

وفقاً للحسابات الفلكية التي اعتمدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن موعد عيد الأضحى المبارك 2024 سيكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو، ومن المعلوم أن يوم عرفات سيكون يوم السبت الموافق 15 يونيو، بالإضافة إلى إن غرة شهر ذو الحجة هي يوم الجمعة الموافق 7 يونيو، وبحسب المعهد فإن الرأي الأخير من ناحية تحديد أول أيام عيد الأضحى هو للسعودية، وذلك لارتباطهم بإتمام مناسك الحج، أما بالنسبة لاستطلاع هلال شهر ذو الحجة 1445 سيبقى في سماء مصر لمدة 15 دقيقة، ويستغرق 11 دقيقة في سماء السعودية بعد غروب شمس يوم الرؤية.

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يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك وانتهاء حجاج بيت الله من أداء نسك الحج مرة من كل عام، والذي يعد الركن الأخير من أركان الإسلام، وفيما يلي موعد العطلات القادمة: