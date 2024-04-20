أطفالك هتتنطط من الفرحة مع قنوات الأطفال الجديدة على نايل سات 2024!

الكثير من الأباء والأمهات يبحثون عن أحدث القنوات الأطفال الحديثة التي تقوم بتقديم محتوى ملائم لجميع أعمار الأطفال، يوجد العديد من القنوات الفضائية المخصصة للأطفال التي تقدم برامج تعليمية وترفيهية متنوعة ملائم لجميع أعمار الأطفال، اليوم سنقدم لكم ترددات قنوات الأطفال 2024 على نايل سات تردد كراميش وطيور الجنة وطيور بيبي ماجد وقناة هدهد، تعتبر كل هذه القنوات تقوم بتقديم كل ماهو يرغب به طفلك مع الحرص على تعلم طفلك سلوك جديد، للتعرف على تردد كل قناة، تابع فيما يلي.

ترددات قنوات الأطفال 2024 على نايل سات

قناة طيور الجنة

التردد:11785.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة سبيستون

التردد: 11766.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة كراميش

التردد: 11823.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة ماجد

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة براعم

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة سبونج بوب

التردد: 12500.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كراميش

التردد: 11645.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة هدهد

التردد: 11641.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

تردد قناة طيور الجنة الجديدة

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور بيبي

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ميكي كيدز الثانية

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة MBC 3 للأطفال