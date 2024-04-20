إعلان هام.. موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق لجميع المراحل الدراسية

أعلنت وزارة التربية في العراق عن جدول موعد امتحانات نهاية السنة 2024 لجميع المراحل الدراسية، يشمل هذا الجدول بدء الامتحانات اعتبار من 27 أبريل 2024، حيث يخضع الطلاب للاختبارات المقررة وفق لجدول زمني محدد من الوزارة، تأتي هذه الإعلانات لتمكين الطلاب والمدارس من التخطيط بشكل مناسب لهذه الفترة المهمة في العام الدراسي.

موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق

هناك تحديد لمواعيد امتحانات نهاية العام 2024 في العراق للطلاب، وفقا للهيئة العامة للامتحانات، يتضمن الجدول مواعيد الامتحانات للصفوف المنتهية وغير المنتهية، وفق للجداول المعتمدة من وزارة التعليم.

ستبدأ امتحانات نهاية العام للمرحلة الابتدائية يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024. سيبدأ الامتحان يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024. ستبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024.

امتحانات نهاية العام 2024 للصف السادس الابتدائي والصف السادس الإعدادي

تعلن وزارة التربية عن جدول الامتحانات المقررة لنهاية العام 2024 للصف السادس الابتدائي والصف السادس الإعدادي، وفق للتفاصيل التالية:

للصف السادس الابتدائي

تاريخ بداية الامتحانات الكتابية، يوم الخميس، 2 مايو 2024.

تاريخ نهاية الامتحانات الكتابية، الأربعاء، 8 مايو 2024.

الامتحانات الشفهية، ستعقد قبل بدء الامتحانات الكتابية بأسبوع، خلال فترة الدراسة.

للصف السادس الإعدادي

تاريخ بداية الامتحانات الكتابية، يوم الأحد، 12 مايو 2024.

تاريخ نهاية الامتحانات الكتابية، الأحد، 19 مايو 2024.

الامتحانات الشفهية، ستعقد قبل بدء الامتحانات الكتابية بأسبوع، خلال ساعات الدراسة اليومية.

جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط لعام 2024

للصف الثالث المتوسط، أعلنت الوزارة عن جدول الامتحانات للمواد المختلفة على النحو التالي: