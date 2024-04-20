استمتع بعالم من التأمل والاسترخاء مع تطبيق “سكون Sukoon 2024”

تطبيق سكون Sukoon 2024 هو أحد التطبيقات التي تتخصص في المساعدة على التأمل والاسترخاء، حيث يهدف إلى مساعدة كل المستخدمين في تحسين صحتهم سواء كانت النفسية والجسدية من خلال العديد من الأدوات والمميزات، إلى جانب وجود العديد من تمارين التأمل والاسترخاء، بما فيها تقنيات التنفس وكذلك هناك جلسات التأمل الموجهة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالموسيقى الهادئة.

خطوات تحميل تطبيق سكون

ويمكنك أن تقوم بتحميل تطبيق سكون لكل الهواتف الذكية بسهولة سواء أندرويد أو آيفون، من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية ادخل الى التطبيق على هاتفك سواء كان تطبيق جوجل بلاي وأبل ستور، وتأكد من وجود حساب مسجل عليهم ثم قم بالبحث عن تطبيق سكون.

واضغط على أيقونة البحث، ثم بعد ذلك اضغط على أيقونة التطبيق ليتم تحميله على الجهاز.

ثم اضغط بعدها على أيقونة تثبيت من أجل بدء تحميل التطبيق من على هاتفك.

مميزات تطبيق سكون Sukoon 2024

كما يوفر لك التطبيق الحصول على العديد من المميزات المختلفة التي تساعد كل المستخدمين في الحصول على التأمل والاسترخاء، ومن بين تلك المميزات التالي: