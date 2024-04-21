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هُنـــا spa.gov.iq.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق منصة مظلتي
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، تستفيد آلاف الأسر العراقية من الدعم المقدم من الحكومة عن طريق وجبات الرعاية الاجتماعية التي تصرف للفقراء ومحدودي الدخل لتخفيف الأعباء المادية عنهم وإعاناتهم على شراء ما يحتاجون اليه من أساسيات المعيشة، وتدرس وزارة الشؤون الاجتماعية الكثير من الطلبات المقدمة للحصول على المنحة ويتم اختيار أشدهم حاجة والأكثر استحقاقا للاستفادة من هذا الدعم، واليوم سنقدم لكم مقالنا التالي طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والاخيرة والمعايير التي يتم على اساسها الاختيار.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق
الرعاية الاجتماعية من البرامج الهامة التي تطلقها الحكومة العراقية من أجل مساعدة المواطنين المحتاجين الى دخل إضافي يمكنهم من خلاله تلبية متطلباتهم واحتياجات ذويهم من طعام وشراب وملبس ومسكن وغيرها، وينتظر الكثيرون انتهاء الجهات المعنية من بحث الملفات المقدمة وظهور أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لمعرفة ما إذا كانوا من بين المقبولين أم لا، وفيما يلي سنستعرض لكم خطوات الاطلاع على قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة :
- الدخول الى “مظلتي” وهي المنصة الرسمية لهيئة الحماية الاجتماعية عبر الضغط على هذا الرابط.
- الضغط على الخدمات الالكترونية للرعاية الاجتماعية.
- ومنها اضغط على “استعلام” لرؤية كشوف اسماء المستفيدين.
- حدد رقم الوجبة، ثم المحافظة التابع لها المستعلم.
- ادخل رقم بطاقة الهوية الوطنية والبيانات المطلوبة للاستعلام.
- اضغط على “بحث”لتظهر أمامك اسماء المشمولين بالرعاية.
معايير اختيار اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة
وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عدة شروط لابد ان تتوافر في المستفيد من الرعاية الاجتماعية وعلى أساسها يتم اختيار اسماء المستحقين للوجبة الاخيرة، وهذه الشروط هي :
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم داخل العراق بشكل دائم.
- ألا يقل عدد أفراد الاسرة عن اربعة افراد.
- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.
- ألا يكون مقيم بأحد دور الإيواء بالدولة.