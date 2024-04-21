هُنـــا spa.gov.iq.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق منصة مظلتي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق

الرعاية الاجتماعية من البرامج الهامة التي تطلقها الحكومة العراقية من أجل مساعدة المواطنين المحتاجين الى دخل إضافي يمكنهم من خلاله تلبية متطلباتهم واحتياجات ذويهم من طعام وشراب وملبس ومسكن وغيرها، وينتظر الكثيرون انتهاء الجهات المعنية من بحث الملفات المقدمة وظهور أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لمعرفة ما إذا كانوا من بين المقبولين أم لا، وفيما يلي سنستعرض لكم خطوات الاطلاع على قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة :

الدخول الى “مظلتي” وهي المنصة الرسمية لهيئة الحماية الاجتماعية عبر الضغط على هذا الرابط.

الضغط على الخدمات الالكترونية للرعاية الاجتماعية.

ومنها اضغط على “استعلام” لرؤية كشوف اسماء المستفيدين.

حدد رقم الوجبة، ثم المحافظة التابع لها المستعلم.

ادخل رقم بطاقة الهوية الوطنية والبيانات المطلوبة للاستعلام.

اضغط على “بحث”لتظهر أمامك اسماء المشمولين بالرعاية.

معايير اختيار اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عدة شروط لابد ان تتوافر في المستفيد من الرعاية الاجتماعية وعلى أساسها يتم اختيار اسماء المستحقين للوجبة الاخيرة، وهذه الشروط هي :