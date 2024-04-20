تقديم دعم مالي للمرأة الماكثة في البيت بالجزائر.. خطوات التسجيل وشروط وأوراق التقديم عبر الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz لعام 2024

أعلنت الحكومة الجزائرية عن تقديم منحة مالية للمرأة الماكثة في البيت، بهدف تحسين مستوى معيشتها وتقديم الدعم اللازم لها، ولتسهيل عملية التسجيل، قامت الحكومة بتوفير رابط إلكتروني للتسجيل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz، في هذا المقال، سنتعرف على خطوات التسجيلفي منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024، والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم، لضمان استفادة المرأة المستحقة من هذا الدعم.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024

للتقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

يجب عليك الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر.

بعد الدخول إلى الموقع، ابحث عن خيار “تسجيل الدخول” وانقر عليه.

قم بإدخال بياناتك الشخصية والمعلومات المطلوبة من المواطنة، مثل الاسم ورقم الهوية.

قم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة لإكمال عملية التسجيل، تأكد من إدخال البيانات في الأماكن المخصصة وتأكيد صحتها.

بعد اكتمال عملية التسجيل، انقر على زر “تأكيد” لتأكيد تسجيلك.

بعد تقديم طلبك، يجب عليك الانتظار حتى يتم مراجعة الطلبات المقدمة وتحديد من يستفيد من المنحة.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024

للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر، يجب توافر الشروط التالية:

يجب أن تكون المرأة غير عاملة في أي من القطاعين الحكومي أو الخاص. يجب على المرأة الماكثة في البيت تقديم الأوراق والمستندات اللازمة لإثبات أنها تستحق الدعم. يجب أن يكون عمر المتقدمة للمنحة الثامنة عشرة على الأقل. يجب عدم استفادة المرأة من أي برنامج دعم آخر يقدمه الحكومة. يجب عدم امتلاك المرأة أي عقارات أو أصول تعتبر ذات قيمة عالية

الأوراق المطلوبة للتقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر

للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر، يجب تقديم الأوراق التالية: