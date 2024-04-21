يلا سجل بسرعة.. رابط التسجيل فى منحه البطالة الجزائر 2024 والشروط المطلوبة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل minha.anem.dz

قد أعلنت الحكومة الجزائرية التي تتمثل بوكالة التشغيل الوطنية داخل الجزائر عن مجموعة تفاصيل حول أخذ منحة البطالة، بالإضافة إلى رابط التسجيل والشروط وأيضًا القيمة التي سوف تقدم من قبل الحكومة الجزائية للأشخاص الجزائريين العاطلين عن العمل، وهذا بإطار سعي الحكومة لإعطاء مبالغ شهرية للعاطلين بهدف توفير حياة اجتماعية ملائمة لهم لكي يتمكنوا بعد ذلك من إيجاد فرص عمل تكون مناسبة لهم، وسوف نتحدث عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي خلال هذا المقال.

منحه البطاله بالجزائر 2024

قد بينت الحكومة الجزائرية جميع المعلومات التي تتعلق بمنحة البطالة التي يتم تقديم للأشخاص العاطلين عن العمل داخل الدولة، حيث قد تم توضيح الخطوات التي يمكن من خلالها تسجيل وتجديد المنحة بالإضافة إلى الشروط التي تختص لها، وكذلك قيمة المنحة الجزائرية.

خطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر

قد أوضحت الحكومة الجزائرية جميع الخطوات التي يلزم إتباعها حتى يتم التسجيل داخل منحة البطالة بالجزائر، وهي تتمثل فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل الخاص بالجزائر.

كتابة رقم الهوية الوطنية الذي يختص بالشخص المتقدم بالإضافة إلى كلمة المرور.

ثم الضغط فوق خانة تسجيل الدخول.

ثم النقر على الخانة الخاصة بمنحة البطالة.

كتابة جميع البيانات المطلوبة للتسجيل داخل المنحة.

سوف يتم تحديد موعد من أجل عمل مقابلة وذلك مع مسؤولي وكالة التشغيل حتى يتم فحص الطلب الذي تم تقديمه.

طباعة وصل موعد الحجز.

ثم الضغط على إرسال الطلب.

شروط التقديم في منحة البطالة

قد قامت وزارة التشغيل الجزائية بتحديد الشروط التي يجب توافرها لدى الفرد حتى يمكنه التسجيل داخل منحة البطالة، وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم لديه الجنسية الجزائرية ومقيم داخل الجزائر يشكل دائم. كما يلزم أن يكون عمر المتقدم من سن 19 سنة إلى 40 سنة. عدم وجود دخل شهري ثابت للشخص المتقدم. لابد أن يكون الشخص المتقدم مسجل داخل الوكالة الوطنية للتشغيل في دولة الجزائر. يلزم تقديم جميع الأوراق المطلوبة التي تعبر عن حالة المتقدم الاجتماعية بطريقة صحيحة.

قيمة منحة البطالة بالجزائر

تصل قيمة منحة البطالة التي يتم تقديمها من قبل الحكومة الجزائية للأشخاص العاطلين عن العمل داخل الدولة إلى مبلغ قدره 15 ألف دينار تقريبًا، حيث يحصل عليها المستفيد شهريًا لكي يتمكن من إيجاد عمل يكون مناسب له.