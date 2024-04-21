يا ترى اسجل ازاي!. كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وشروط الاستحقاق social.gov.tn

لقد قامت الحكومة التونسية بالإعلان عن القيام بتقديم منحة تقدر بمبلغ 300 دينار تونسي لمجموعة من المواطنين الذين يستحقون أن يحصلوا على الدعم تبعًا للأحكام وكذلك الضوابط، وقد تم النشر في الفترة الأخيرة عن أنباء وذلك بين المواطنين عن زيادة القيمة المتعلقة بالمنحة، ولكن قد قامت وزارة الشئون الاجتماعية بالتنويه عن أن هذا الأمر ليس صحيح كما أنها قد أكدت على أهمية عدم الانسياق وذلك وراء الأخبار التي يتم نشرها، وسوف نعرض لكم المزيد من المعلومات التي تتعلق بخطوات التسجيل داخل تلك المنحة من خلال مقالنا.

التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

لكي تتمكن من القيام بالتسجيل داخل منحة 300 دينار تونس عليك أن تقوم باتباع الخطوات التالية:

عليك أن تقوم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب بوزارة الشئون الاجتماعية.

إدخال الاسم الخاص بالمستخدم وكذلك كلمة المرور من أجل القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع.

القيام بفتح الملف الشخصي الذي يتعلق بالمتقدم وذلك على الموقع.

ثم بعد ذلك الذهاب للخانة الخاصة بمنحة 300 دينار تونس.

كتابة جميع البيانات داخل الاستمارة.

ثم إرفاق المستندات التي لابد من القيام بإرسالها عن التسجيل داخل المنحة.

قراءة كافة الشروط والأحكام بشكل جيد ثم القيام بالموافقة عليها.

الضغط فوق الزر الخاص بإرسال الطلب وذلك بعد التأكد من جميع البيانات التي قد قمت بإدخالها.

شروط استحقاق منحة 300 دينار تونسي 2024

توجد مجموعة من الشروط اللازمة من أجل الحصول على منحة 300 دينار تونسي وهذه الشروط تتمثل فيما يلي: