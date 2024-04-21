“شوف الزيادة وصلت لكام ” وكيفية الاستعلام عن المعاشات التقاعدية بالجزائر 2024

قد أعلنت الهيئات الحكومية في الجزائر عن وجود مبادرة تختص بتوزيع مكافآت إضافية للأشخاص أصحاب معاشات التقاعد، وقد كان الهدف من تلك المبادرة هو إعانة تلك الفئات بمصاريف الحياة وتقديم المساعدة لهم وإعانتهم في ظل غلاء الأسعار والحياة الاقتصادية القاسية، وقد قامت مؤسسة التقاعد الخاصة بالجزائر بالتصريح عن الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن تلك الزيادة المقدمة لهم، وسوف نتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل خلال مقالنا هذا.

صب منحة التقاعد التكميلي 2024

قد صرح الديوان الوطني الخاص بالجزائر خلال الفترة الأخيرة عن أنه سوف يقوم بتقديم دعم مالي خلال الفترة المقبلة حيث تبلغ قيمة هذا الدعم أربعين مليون دينار، ويكون ذلك بدأً من شهر أبريل الجاري لعام 2024 م، كما أن عدد المواطنين الذين سوف يتمكنون من الحصول على ذلك الدعم هم 549 مواطن.

كيفية الاستعلام عن المعاشات التقاعدية بالجزائر 2024

قد قامت مؤسسة التقاعد الخاصة بالجزائر بتوضيح الخطوات التي يجب إتباعها للاستعلام عن تلك المعاشات التقاعدية بالجزائر بالإضافة إلى معرفة تفاصيل المعاش التي تتضمن زيادة للأشخاص أصحاب المعاشات خلال الفترة الأخيرة، وذلك بغرض إعانتهم ومساعدتهم على الحياة المعيشية الصعبة، وتتمثل خطوات الاستعلام عن تلك المعاشات في النقاط التالية:

الدخول إلى المؤسسة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.

ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة مثل اسم الشخص المستخدم وكذلك كلمة السر.

كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالشخص الذي يرغب في الاستعلام عن المعاش.

ثم الضغط على القائمة واختيار بعد ذلك أيقونة عرض.

وسوف يظهر الموقع بعد ذلك بشكل تلقائي الزيادة التي سوف تضاف على راتبك.

زيادات المعاشات التقاعدية بالجزائر 2024

هناك الكثير من الأخبار المنتشرة بين مواطني الجزائر عن الزيادات التي سوف يتم إضافتها لمعاشات التقاعد التي تقدم الدولة بتقديمها لجميع المتقاعدين، ومن تلك الزيادات ما يلي: