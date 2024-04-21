كيفية التقديم على منحة التقاعد التكميلي والشيخوخة في الجزائر 2024

لقد تم الإعلان من قبل الحكومة الجزائرية عن الموعد الخاص بصرف منحة التقاعد التكميلي داخل الجزائر 2024، وقد تم تحديد مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها في المتقدمين الذين يريدون أن يحصلوا على تلك المنحة، كما أنها قامت بتوفير الخدمة الخاصة بالاستعلام، وذلك عن مستحقات المنحة بشكل إلكتروني من خلال الإنترنت، للإطلاع على القيمة الخاصة بالزيادة الجديدة التي تكون مستحقة، التي قد تم القيام بإضافتها وذلك على القيمة الأساسية الخاصة بالمعاش.

منحة التقاعد التكميلي في الجزائر 2024

يمكنك القيام بالتقديم على منحة التقاعد التكميلي في الجزائر من خلال اتباع الخطوات التالية:

عليك أن تقوم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الجزائرية.

تسجيل الدخول من خلال كتابة البريد الإلكتروني، وأيضًا كلمة المرور.

كتابة جميع البيانات التي مطلوبة وذلك على الموقع.

إرفاق المستندات التي تكون مطلوبة ولابد التأكد من أنها صحيحة.

النقر فوق “عرض”، والانتظار لوقت قليل لمعرفة إن تم قبولك في المنحة أم لا.

الشروط اللازمة للتسجيل في منحة الشيخوخة الرسمية للمتقاعدين في الجزائر 2024

توجد مجموعة من الشروط اللازمة من أجل التسجيل في منحة الشيخوخة الرسمية للمتقاعدين في الجزائر وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

لابد أن يكون الشخص المتقدم من أجل الحصول على المنحة جزائري الجنسية، ويقيم في الجزائر بشكل دائم. ألا يكون عمر المتقدم أقل من 65 عام. لابد أن يكون هذا المتقدم مسجل بالفعل، ضمن قائمة الأفراد المستفيدين وذلك من الصندوق الوطني. ألا يتعدى الدخل الشهري الخاص بالمتقدم عن 80%، وذلك من القيمة الإجمالية التي قد تم تحديدها من قبل الحكومة الجزائرية.

الموعد الرسمي لصرف مستحقات المنحة الرسمية المتقاعدين الجزائريين

سوف نتحدث عن الموعد الرسمي لصرف مستحقات المنحة الرسمية المتقاعدين الجزائريين وذلك فيما يلي: