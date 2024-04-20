سلم رواتب وزارة المالية لكافة الموظفين بالدولة.. هتصرف راتبك امتـــي!!

قامت وزارة المالية في العراق بالإعلان عن سلم رواتب وزارة المالية الجديد حيث جاءت عملية زيادة الرواتب بعد إعلان الوزارة عن الزيادة الجديدة نظرا للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد التي عملت على زيادة أسعار جميع السلع الأساسية، ويجدر بنا الاشارة أن الزيادة تتراوح ما بين 10 إلى 30% من الراتب الأساسي للموظف، وتأتي هذه الزيادة لتحسين وضع المواطنين المالي ومواجهة الصعوبات الاقتصادية والعيش بحياة كريمة في المجتمع.

المعايير المطلوبة لسلم رواتب وزارة المالية 2024

قامت وزارة المالية العراقية بالتأكيد على أن الزيادة في الرواتب سوف تشمل جميع الموظفين في الدولة ويبلغ عددهم 450 ألف، كما صرحت الوزارة أن متوسط الراتب يتراوح ما بين 2060000 دينار عراقي للرواتب القليلة بينما تصل الرواتب العادية إلى 9150000 دينار عراقي وقد تم تحديد سلم رواتب وزارة المالية طبقا لما يلي:

الخبرة العملية هي أول معيار يتم من خلاله تحديد سلم رواتب الموظفين الجديد.

درجة الوظيفة هي من أهم المعايير التي يؤخذ بها في عين الاعتبار عند تحديد السلم الخاص لرواتب الموظفين.

المؤهل العلمي تم تحديده كأحد المعايير اللازمة في سلم رواتب الموظفين.

الاستعلام عن سلم رواتب وزارة المالية 2024

تم إتاحة الاستعلام عن سلم رواتب وزارة المالية 2024 من قبل الحكومة العراقية عن طريق اتباع عدد من الخطوات وجاءت الخطوات كالتالي: