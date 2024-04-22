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يا ترى أجددها ازاي!. تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024 من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل
لقد قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن القيام بتجديد منحة البطالة في الجزائر 2024، والجدير بالذكر أنها قد قامت بتلك المبادرة منذ مدة لمساعدة المواطنين الذين يكونوا عاطلين عن العمل أو أيضًا الذين يبحثون عن مصدر من أجل الدخل والعمل على تحسين المستوى المتعلق بمعيشتهم وأيضًا إمكانية التغلب على كافة الظروف الصعبة التي يعانون منها كما أنه يتم القيام بتجديد تلك المنحة وذلك كل 6 أشهر، ولكن قد تم وضع مجموعة من الشروط من أجل تنفيذ ذلك التجديد وسوف نعرض لكم من خلال مقالنا جميع التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع.
رابط تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024
سوف نعرض لكم الرابط الخاص بتجديد منحة البطالة في الجزائر وذلك من خلال النقاط التالية:
- عليك أن تقوم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي ب وكالة التشغيل.
- كتابة كلمة المرور.
- النقر فوق “تسجيل الدخول”.
- التوجه إلى “الخدمات الإلكترونية”.
- تحديد “منحة البطالة”.
- الضغط فوق “طلب الحصول على منحة البطالة”.
- كتابة كافة البيانات التي تكون مطلوبة منك في الخانات المخصصة لها.
- الاحتفاظ بكافة الأوراق وكذلك المستندات التي تكون مطلوبة من أجل أن يتم تقديمها في مدة معينة وهذه المدة هي 15 يوم وذلك من وقت التسجيل.
- النقر فوق “تجديد”.
- الانتظار إلى أن يتم إرسال رسالة للبريد الإلكتروني للمواطن تفيد بالتأكيد.
- وعند تأكد الوكالة من صحة كافة البيانات وكذلك الأوراق التي تكون مقدمة سيتم الموافقة وذلك على صرف المنحة.
شروط تجديد منحة البطالة بالجزائر
توجد مجموعة من الشروط اللازمة من أجل القيام بتجديد المنحة التي تتعلق بالبطالة في الجزائر وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:
- لابد أن يكون المواطن جزائري الجنسية وأيضًا يقيم داخل دولة الجزائر وذلك بشكل مستمر.
- تجديد المنحة الخاصة بالبطالة وذلك على المواطنين الذين يكونوا في سن 19 عام وذلك كحد أدنى و40 عام ويكون ذلك كحد أقصى.
- لابد من إرسال كافة الوثائق التي تفيد بتأكيد عدم وجود مصدر وذلك لدخل ثابت بالنسبة للمواطن.
- ألا يكون يمتلك المواطن الكثير من الأملاك وكذلك الأراضي.
- لابد من تفعيل الحساب البنكي للمواطن الجزائري إلى أن يتم القيام بتحويل المنحة من خلاله وذلك عند القبول.
- لا يجوز القيام بالتسجيل داخل أي منحة حكومية غيرها وذلك أثناء تجديد المنحة الخاصة بالبطالة.