أنها تقترب|.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 وما هي خطوات الاستعلام بالتفصيل؟

بعد الإعلان عن وجود زيادة جديدة في قيمة المعاشات من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ينتظر المواطنين الموعد الذي يتم فيه صرف معاشات شهر مايو والتي من المقرر أن يكون معها تلك الزيادة التي تم الإعلان عنها سابقا، ولهذا قد اعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بجمهورية مصر العربية بشكل رسمي عن موعد صرف معاشات شهر مايو للعام الحالي 2024، هيا بنا نتعرف على تفاصيل الأمر عن قرب.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

قامت رئاسة الجمهورية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن وجود زيادة في راتب المعاشات للمواطنين بنسبة تصل إلي 15%، وذلك من اجل مساعدة المواطنين في التخفيف من الاعباء المالية الواقعة عليهم خلال الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر علي الجميع داخل الدولة، وبناء علي ذلك قد تم الاعلان عن موعد صرف معاشات شهر مايو من قبل الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، علي ان يتم الصرف في يوم الاربعاء الموافق 1 من شهر مايو القادم.

الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2024

يسمح للمواطنين بالاستعلام عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاشات، بالإضافة إلي الإطلاع علي موعد صرف معاش شهر مايو، وذلك عبر الانترنت من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الإجتماعية بإتباع الخطوات التالية: