“اسمك معاهم ولالا؟؟”.. رابط الاستعلام عن الاسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي لشهر ابريل عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

رابط الاستعلام عن الاسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024، يبحث الالاف من المواطنين عن رابط الاستعلام عن الاسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024 لمعرفة هل سيكونوا ضمن المستفيدين من الدعم أم لا، حيث يمكنك الاستعلام عن الاسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بشكل الكتروني سهل، واليكم طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالخطوات.

رابط الاستعلام عن الاسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024

والآن نوفر لكم رابط الاستعلام عن الاسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024 خلال السطور القادمة لتقوموا بالدخول إليه مباشرة والاستعلام بسهولة، فقط قم باتباع ما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

قم بالنقر على ايقونة الاستعلام عن اسماء معاش تكافل وكرامة.

قم بادخال الرقم القومي الخاص بك والمكون من 14 رقم، من اليسار إلى اليمين.

قم باختيار نوع المعاش “تكافل، كرامة”.

اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر أمامك نتيجة الاستعلام سواء كانت القبول أو الرفض.

ستظهر أمامك قيمة الرصيد المتاح في حالة القبول، وفى حالة الرفض يتم توضيح السبب.

الاوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة 2024

أما عن الاوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة 2024 وفقا لما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي فهي:

صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

الأوراق التي توضح الحالة الاجتماعية الخاصة بالمتقدم.

عند وجود أبناء يجب تقديم شهادات الميلاد الخاصة بهم والتي تم استخراجها من خلال الكمبيوتر.

صورة بطاقة التموين مميكنة “إن وجدت”.

القيد الخاص بالأبناء في مختلف المراحل التعليمية.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

وشروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024، هي: