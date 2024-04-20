الوجبة السابعة!!.. “وزارة العمل” تُعلن خبر هام لمستفيدي الرعاية الاجتماعية حول عدم صدور الوجبة الجديدة في العراق 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق، بالكشف عن سبب عدم صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية حتى الآن، حيث إن هذه الوجبة تشمل عدد كبير من الأشخاص المتقدمين والراغبين بالحصول على الدعم المالي المقدم بشكل شهري لكافة المستفيدين في مختلف المحافظات العراقية، ولذا سنكشف لكم سبب عدم صدور الوجبة السابعة، من أجل أن يتعرف عليها الجميع.

عدم صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة السابعة لم يتم صدورها حتى الأن نظرًا لمجموعة من الأسباب، التي من بينها سقوط عدد كبير من المستفيدين المتقدمين للحصول على الدعم المالي من برنامج الرعاية الاجتماعية، نظرًا لعدم انطباق ضوابط ومعايير البرنامج عليهم، إضافة كذلك إلى عدم توفير التمويل اللازم توزيعه على جميع الأشخاص المتقدمة، وجاري العمل على توفيره في الوقت الحالي، ليتم العمل على إصدار الوجبة السابعة في أقرب وقت.

كشوفات الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك بعض الخطوات التي يُرجى مراعاتها عند القيام بإستخراج كشوفات الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، وفقًا لما يلي:-