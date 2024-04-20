قناة توم وجيري.. نزل تردد Tom & Jerry الجديد 2024 على الأقمار الصناعية
زادت عمليات البحث حول التردد الجديد لقناة توم وجيري التي تعتبر من أهم وأفضل القنوات الفضائية، مما زاد البحث عنها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وأصبحت هي الرائدة في عالم الأطفال، مما تقدم تجربة ممتعة ومتميزة في الترفيه والتسلية الدائمة، عبر البرامج والأفلام والمسلسلات الكرتونية والطفولية، ويمكن استقبال التردد الخاص بها على الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.
نبذة عن قناة توم وجيري أطفال 2024
تقدم قناة توم وجيري، بعض البرامج التعليمية والتثقيفية المميزة، إضافة إلى برامجها الترفيهية التي ينجذب إليها الأطفال، حتى أنها في بعض الأحيان تقوم بإطلاق سلسلة تعليمية وخاصة لتعليم الأطفال الدين وكيفية أداء أركان الإسلام، وغيرها من الركائز الأخرى التي يُعتمد عليها في سن الطفولة، كما أنها لا تبث أي برامج أو محتوى غير أخلاقي كما تفعل بعض القنوات الأخرى، فمحتوى المقدم يكون أغلبه مميز وفي سياق ملائم للطفل.
تردد قناة توم وجيري أطفال الجديد 2024
تتمثل أبرز المعلومات حول التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها النايل سات، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-
- القمر الصناعي التي يمكنك معرفته هو نايل سات.
- كما أن التردد الخاص بالقناة يكون 12149.
- استقطاب قناة توم وجيري أطفال يكون أفقي.
- معامل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.