تحديث واتساب الجديد!! .. نزل تحديث WhatsApp الجديد واستمتع ببميزاته المذهلة.. واتساب يبهر المستخدمين !!!

قامت شركة ميتا المسؤولة عن تطبيق الواتساب بإصدار تحديثات جديدة للواتساب والتي تشمل الكثير من المميزات والتي قامت بنيل إعجاب جميع المستخدمين وذلك لأنها دائما تسعى نحو تقديم ما أفضل وأسهل للمستخدم وذلك لأن تطبيق الواتساب واحد من تطبيقات التواصل الاجتماعي التي لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا اليومية، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تحديثات جديدة للواتساب

وفقا لما ذكره جميع للمستخدمين أن التحديث الجديد للواتساب من أكثر التحديثات التي تعتبر مريحة للعين وذلك لأن الشركة قامت بجعل واجهة المحادثات أغمق قليلا عن السابق مما جعل الرسائل أكثر وضوح، كما أنهم قاموا أيضا بتغيير أيقونة الدبوس الخاصة بالمحادثات المثبتة، والدليل على أن التحديث الجديد أفضل تم رصد منشور على موقع التواصل الاجتماعي بأن تحديث الواتساب الجديد أفضل من السابق وكان يؤيده في الرأي الكثير من المستخدمين، والجدير بالذكر أن التحديث السابق تسبب في إزعاج الكثير مما قام شخص من إدارة شركة ميتا قام بالتوضيح أن هذا التحديث ما هو إلا اختبار صغير وأن الأموى سوف تعود كما كانت.

مميزات تطبيق الواتساب

يقدم تطبيق الواتساب مجموعة من المميزات وهي: