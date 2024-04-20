“جزمة لولو سرقها الحرامي يا أولاد“ .. استقبلي تردد قناة وناسة نايل سات وعربسات بجودة عالية لمشاهدة جميع أغاني الأطفال واخلصي من زنهم وعياطهم

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن تردد قناة وناسة بيبي الجديد وهو واحدة من القنوات المفضلة عند الأطفال وذلك لأنها تقوم ببث باقة متميزة من الأغاني التي يحبونها على مدار اليوم وبدون فواصل أو تقطيع، كما أنها من القنوات المجانية ولا تحتاج إلى أي رسوم عند استقبالها، لهذا السبب سوف نقدم لكم التردد الجديد من خلال مقالنا.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد

يمكنك الآن تثبيت قناة وناسة بسهولة على الرسيفر الخاص بك وتشغيلها لطفلك وذلك بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الجديد الآتي:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة بيبي على القمر عرب سات

يجب العلم أن القناة لا تكتفي ببث الأغاني الترفيهية فقط بل تقوم أيضا بعرض مجموعة من البرامج التعليمية التي تساعد في تنمية ذكاء الطفل وتجعله يفكر بشكل أفضل، لذلك قم باستقبالها على تلفازك من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

خطوات استقبال قناة وناسة بيبي على الرسيفر

قم باتباع التعليمات الآتية من أجل استقبال قناة وناسة بكل سهولة:

أولا قم بالدخول على اعدادات الرسيفر باستخدام ريموت التحكم. من قائمة الإعدادات قم الضغط على كلمة التثبت اليدوي ومنها انقر على خيار إضافة قناة. قم بتحديد القمر الصناعي. ثم بعد ذلك يتطلب منك إدخال تردد القناة بالإضافة إلى المعلومات الأخرى الخاصة بالقناة. أخيرا اضغط على زر الحفظ حتى يتم حفظ بيانات القناة بنجاح.

اغاني قناة وناسة بيبي