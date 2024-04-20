أول هاتف في العالم يمتلك هذه الكاميرا .. أبرز مزايا ومواصفات هاتف Oppo Find X7 Ultra الجديد

هاتف Oppo Find X7 Ultra الجديد يعد أحد إصدارات شركة أوبو، والذي يعد أقوى هواتف اوبو المتاحة في الأسواق خلال الفترة الحالية، حيث يمتاز بالكاميرات الخلفية الفائقة والتي تتمتع بأداء تصوير جيد يلبي رغبات المستخدمين من محبي وعشاق هواتف شركة أوبو، كما يأتي الهاتف بتصميم خارجي جذاب ومميز غير تقليدي، يتمتع بكاميرا مصممة في شكل إطار دائري كبير بعدسات قوية، لذلك يعد الهاتف تجربة ممتعة لمستخدميه، من خلال هذا السياق سنتعرف على أبرز مزايا ومواصفات هاتف oppo find ultra x7.

أبرز مزايا ومواصفات هاتف Oppo Find X7 Ultra الجديد

يتمتع هاتف oppo find ultra x7 بالعديد من المزايا والمواصفات التي جعلته خيار جيد لمحبي الهواتف الذكية الحديثة ذات تقنية عالية وبجودة وخامات متينة، إليك أبرز هذه المزايا والمواصفات:

المواصفات التفاصيل المعالج يأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 8 Gen 3 بتكنولوجيا 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 750. التخزين/ الرام الرام 256/512 جيجا مع 12/16 جيجا رام. الكاميرا يأتي الهاتف بأداء جيد جدا من الكاميرات. الشاشة الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة منحنية الأطراف وتأتي من نوع LTPO AMOLED وتأتي بمساحة 6.82 إنش بدقة الـ 1440×3168 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 510 بكسل لكل إنش داعمة لمليار لون بالإضافة لدعم الشاشة لمعدل التحديث الـ 120Hz بالإضافة لدعم الشاشة لخاصية الـ HDR10+ والـ Dolby Vision مع طبقة حماية على شاشة الهاتف من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2 مع سطوع يصل الي 4500 شمعة . نظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل 14 مع واجهة أوبو الأحدث الـ ColorOS 14 . البطارية البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط .

سعر هاتف Oppo Find X7 Ultra

يتوفر في الصين سعر هاتفOppo Find X7 Ultra وذلك للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 840 دولار.