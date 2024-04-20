رابط استعلام أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق عبر منصة مظلتي.. إليك الطريقة والشروط

أعلنت وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية في العراق عن توفير رابط استعلام أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق عبر منصة مظلتي الوجبة الأخيرة، وذلك لتقديم الدعم للمواطنين خلال الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يهدف هذا البرنامج إلى توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في هذا المقال، سنوضح كيفية التسجيل والشروط اللازمة للحصول على الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي في العراق.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال منصة “مظلتي” في العراق، حيث يوفر برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق خدمة الاستعلام عن أسماء المواطنين المشمولين في الدعم، وللقيام بذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة “مظلتي” العراقية عبر الرابط المخصص.

اختيار خيار “الخدمات الإلكترونية” المتوفرة في القائمة الرئيسية.

تحديد خيار “أسماء الرعاية الاجتماعية” واختيار الوجبة الأخيرة التي ترغب في الاستعلام عنها.

إدخال البيانات المطلوبة مثل اسم المحافظة واسم المواطن ورقم هاتفه في الحقول المخصصة.

انتظار لحظات قليلة حتى يتم تحميل الملف الذي يحتوي على أسماء المشمولين بالدعم، ويكون عادة بصيغة PDF.

البحث في الملف المحمل عن اسم المواطن للتحقق من مشموليته في الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

الشروط الواجب توافرها للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2024: