” فرصة العمر” كيفية الدخول على موقع التقديم لحجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024
في هذه الأيام قامت وزارة الإسكان بالكشف عن طرح الكثير من الوحدات السكنية المهمة لكل المواطنين بالإضافة إلى توفير شقق بنك الإسكان والتعمير التي تكون في متناول الجميع، ومتاحة بأسعار مدعومة، كما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق ملحق جديد لمنح الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ بحجز الشقق فيمكنهم حجز الشقق عن طريق الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، ومن خلال مقالنا سنتعرف على كيفية حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 عبر موقع الوزارة وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل.
كيفية الدخول على موقع التقديم لحجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024
لقد أتاحت وزارة الإسكان وحدات سكنية في عدة أماكن مختلفة في الجمهورية وعلى من يرغب الحجز والتقديم على شقق بنك الإسكان والتعمير يتم ذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:
- في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي للبنك.
- ثم بعد ذلك يتم اختيار الوحدة السكنية التي يريد المتقدم الحصول عليها.
- بعد ذلك يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة عبر الموقع للتقديم على الطلب، وذلك حتى يتم الموافقة عليه.
- موافقة المتقدم على جميع الأحكام والشروط المبينة قبل الضغط على زر الموافقة عليها.
- سوف يتم تحميل جميع المستندات المطلوبة.
- ومن ثم يتم الضغط على زر الطلب.
- يتم الانتظار بضع لحظات حتى يتم إرسال إشعار للمتقدم بحالة الطلب الخاص به.
الشروط اللازمة للحجز والتقديم على شقق بنك الإسكان والتعمير 2024
لقد وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط اللازمة لحجز شقق بنك الإسكان والتعمير وعلى الراغبين في الحجز الالتزام بكافة هذه الشروط والتي تتمثل في الآتي:
- يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن ٥١ عام ولا يقل عمر المتقدم عن ٢١ عام.
- يلزم عدم استفادة المتقدم أو حصوله على أي شقق قد تم الإعلان عنها من قبل الوزارة.
- ليس من حق الأسرة الواحدة أن تقوم بالتسجيل في أكثر من شقة.
- ضرورة ألا يقل راتب المتقدم عن 2700 جنيه ولا يزيد عن 7000 جنيه مصري.