ساعات قليلة تفصلنا عن بدء صرف مرتبات شهر إبريل 2024 .. جدول زيادة الرواتب

أيام قليلة ويتم صرف مرتبات شهر أبريل حسب المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية في وزارة المالية المصرية، وبالتزامن مع اقتراب موعد الصرف يتساءل الكثير من العاملين في القطاع العام حول موعد الصرف والأماكن المحددة وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة المصرية للشهر الثاني على التوالي، حيث من المقرر أن تُصرف المرتبات خلال 5 أيام في الشهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام صرف متأخرات مستحقات العاملين، ومن خلال هذا السياق سنتعرف على موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 والتعرف على جدول الزيادة الأخيرة للمرتبات.

متى موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024؟

خلال الأيام القليلة المقبلة من المقرر أن تصرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أبريل وذلك بدءًا من يوم 21 أبريل، وتستمر لمدة 5 أيام، حيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وقد أعلنت وزارة المالية مجموعة من الطرق المختلفة لـ صرف مرتبات شهر إبريل 2024، وذلك الأماكن الآتية:

منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.

منافذ شركات فوري.

مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

جدول زيادة مرتبات شهر أبريل 2024

في الآونة الأخيرة أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي بهدف تحقيق مصلحة العاملين في ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات الداخلية والخارجية الأخيرة، وجاء جدول الزيادة على النحو التالي: