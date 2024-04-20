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ابهري ضيوفك.. طريقة عمل طاجن الجمبري بتكة خطيرة كله هيسألك على السر.. ولادك هيطلبوه كل شوية
يعد الجمبري من الأكلات المحببة للأطفال، والكبار كما أن الجمبري لا غنى عنه في عزومات السمك ، ولذلك يجب تجربة عمل طاجن الجمبري بالكريمة والجبنة الموتزريلا، فهي طريقة جديدة ستجعل طاجن الجمبري رائع وسيرغب كل من يتزوقه في التعرف على الطريقة، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا، كما سنذكر كذلك طريقة تحضير الجمبري بالكريمة.
طريقة عمل طاجن الجمبري بالكريمة
يمكن عمل طاجن الجمبري بالكريمة اللذيذ، بكل سهولة سيحبه أولادك ويدمنوه، وفيما يلي سنوضح أهم مكوناته:
المكونات
- نصف كيلو من الجمبري المقشر.
- جبنة موتزريلا طبيعي.
- كرفس.
- بصل مفروم.
- ثوم مفروم.
- كريمة طبخ.
- بهارات سمك.
- اوريجانو.
- بابريكا.
- ملح
- كزبرة جافة.
- معلقتين كبيرتين من زيت الزيتون.
- فلفل.
طريقة التحضير
يمكن تحضير ألذ طاجن جمبري بالجبنة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية نضع الطاسة على النار ثم نضع فيها معلقتين من الزيت وننتظر ليسخن.
- ثم نضع البصل المفروم والثوم المفروم حتى يخرجون رائحتهم.
- تقوم بتقشير الجمبري ثم نضعه مع البصل والثوم ونقوم بتشويحه حتى يتغير لونه .
- نقوم بوضع جميع البهارات مع بعضها تباعًا ووضع الملح كذلك.
- بعد ذلك هنقوم بتقطيع الكرفس ووضعه على الخليط ثم نقوم بوضع ملعقتين من الدقيق ونقلب المكونات مع بعضهم البعض ونتركهم حتى يتجانسوا قليلًا.
- ثم نقوم بوضع الكريمة، واللبن ثم نستمر في التقليب إلى أن يثقل الخليط بعد ذلك ننقله في طاجن ثم نرش الموزاريلا على وجه الطاجن.
- ثم نضع الطاجن تحت الشواية فقط لياخذ لون من الأعلى نضع شرائح من البقدونس على الوجه لتزيين الطاجن. ويقدم ساخنًا.