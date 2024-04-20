ابهري ضيوفك.. طريقة عمل طاجن الجمبري بتكة خطيرة كله هيسألك على السر.. ولادك هيطلبوه كل شوية

يعد الجمبري من الأكلات المحببة للأطفال، والكبار كما أن الجمبري لا غنى عنه في عزومات السمك ، ولذلك يجب تجربة عمل طاجن الجمبري بالكريمة والجبنة الموتزريلا، فهي طريقة جديدة ستجعل طاجن الجمبري رائع وسيرغب كل من يتزوقه في التعرف على الطريقة، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا، كما سنذكر كذلك طريقة تحضير الجمبري بالكريمة.

طريقة عمل طاجن الجمبري بالكريمة

يمكن عمل طاجن الجمبري بالكريمة اللذيذ، بكل سهولة سيحبه أولادك ويدمنوه، وفيما يلي سنوضح أهم مكوناته:

المكونات

نصف كيلو من الجمبري المقشر.

جبنة موتزريلا طبيعي.

كرفس.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

كريمة طبخ.

بهارات سمك.

اوريجانو.

بابريكا.

ملح

كزبرة جافة.

معلقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

فلفل.

طريقة التحضير

يمكن تحضير ألذ طاجن جمبري بالجبنة من خلال اتباع الخطوات التالية: