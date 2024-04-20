رابط الاستعلام عن رواتب التقاعد في الأردن 2024 وطريقة الإستعلام عن الزيادة الجديدة

يتساءل عدد كبير من المتقاعديم في الأردن عن رابط الاستعلام عن رواتب التقاعد في الأردن 2024، وعن خطوات الإستعلام عن مستحقاتهم الشهرية خاصة بعد أن أعلنت المؤسسة العامة للمتقاعدين عن موعد الصرف بالزيادة الجديدة، خاصة بعد تزايدت عمليات البحث عن الموعد التي أعلنت عنه المؤسسة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف رواتب المتقاعدين في الأردن 2024 …..

موعد صرف رواتب التقاعد في الأردن 2024

حيث أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن مواعيد صرف مستحقات المتقاعدين 2024، والتي حددت المؤسسة أنها سوف تكون في المواعيد الآتية:

سوف يتم صرف مستحقات المتقاعدين في الأردن في اليوم العشرين من كل شهر ميلادي.

إذا تصادف الصرف إجازة رسمية فسوف يتم تأجيل أو تبكير موعد الصرف.

وتشدد المؤسسة العامة للتقاعد على ضرورة وجود المتقاعد داخل الأراضي الأردنية عند تقديم الطلب.

طريقة الاستعلام عن رواتب التقاعد في الأردن 2024

زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد على الإنترنت .

اضغط على تسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم والرقم الشخصي.

ادخل رقم بطاقة الهوية الوطنية.

ثم اضغط على استعلام قيمة المستحقات التقاعدية.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على استعراض.

سوف يظهر أمامك تفاصيل المعاش التقاعدي للمواطن .

كما أكدت المؤسسة عن طريقة أخرى يمكن للمتقاعد أن يستخدمها في الإستعلام عن راتبه الخاص وهي: الإتصال على رقم 0096265670191، أو من خلال التواصل على رقم الفاكس 0096265697054، كما يمكنكم أيضاً الإتصال على خدمة العملاء على الرقم الخاص بالمؤسسة وهو : 0096265695162، والتواصل على الصفحة الرسمية للمؤسسة على الإنترنت.