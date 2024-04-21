بالزيادة الجديدة 100000 دينار عراقي.. سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 عبر وزارة المالية العراقية

في ظل الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار قامت الحكومه العراقيه بزيادة رواتب المتقاعدين بمبلغ 100 الف دينار عراقي، وذلك تيسيرا على المتقاعدين لتلبية احتياجاتهم اليوميه، ومن أجل عيش حياة كريمة، وتعتبر تلك الزياده التي تم الاعلان عنها من قبل الحكومه العراقيه بمثابه تكليلا لجهود المتقاعدين خلال فترة العمل الخاصه بهم وخدمة الوطن في تلك المدة، ونوضح في المقال التالي كافة التفاصيل المتعلقه بتلك الزيادة

قامت الجهات المختصة بالإعلان عن نسبة الزيادة الجديده والمقدرة ب 100,000 دينار عراقي في سلم رواتب المتقاعدين في العراق ونبين تلك التفاصيل فيما يلي:

اولا: المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبا بقيمة 850 الف جنيه العراقي أصبح الراتب الخاص به بعد الزيادة 950 الف دينار عراقي.

ثانيا: المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبا قيمته 600000 دينار عراقي أصبح بعد الزيادة 700 الف دينار عراقي.

ثالثا: المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبا قيمته 500 الف دينار عراقي أصبحت قيمة الراتب بعد الزيادة الاخيرة 600,000 دينار عراقي.

رابعا: اما بالنسبه للمتقاعد الذي كان يتقاضى راتبا بقيمة 300 الف دينار عراقي أصبح قيمة الراتب بعد الزيادة الأخيرة 500 الف دينار عراقي وتلك الفئه التي زادت بقيمة قدرها 200 الف دينار عراقي وهو الحد الادنى للراتب التقاعد.

طريقة الاستعلام عن الراتب التقاعدي في العراق

حتى يتمكن المواطن العراقيه المتقاعد من الاستعلام عن الزيادة الأخيرة في قيمة الراتب الخاص به يوجد بعض الخطوات لابد من إتباعها وهي كالاتي:

اولا: الدخول الى موقع الرسمى الخاص بوزارة المالية العراقية.

ثانيا: تدوين اسم المستعلم وكلمة المرور الخاصة به.

ثالثا: ملئ الاستمارة المبنيه على الشاشه بالبيانات والتأكد من صحتها.

رابعا: الضغط على كلمة إستعلام ومن ثم سوف تظهر نتيجة الزيادة في قائمة الراتب التقاعدي.

شروط الانضمام لهيئة التقاعد العراقية

قامت الجهات المختصه في العراق بتحديد بعض الشروط التي لابد من توافرها في الراغبين في الإنضمام الى هيئة التقاعد العراقي: