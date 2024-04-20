أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر وزارة العمل العراقية عموم المحافظات

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث يومياً خاصة مع حاجة المواطنين في شتى المحافظات العراقية في شراء ما يلزمهم من سلع ومواد غذائية ودفع المصاريف وغيرها من الأمور، وتسعى وزارة العمل العراقية دائماً على تقديم العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر والأشخاص الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 .

رابط الاستعلام عن نتائج الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن تخصبص رابط الكتروني عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، وذلك حتى يتمكن عدد كبير من المواطنين الإطلاع على الكشوفات دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية، وأكد مصدر مسؤول يالوزارة أن الوزارة أعلنت عن الدفعة الأولى ويتقى دفعات أخرى من المقرر أن يتم رفعها على موقع الوزارة فور الإنتهاء من البحث عن أنهم من الفئات الأولى بالرعاية وإليكم خطوات الإستعلام.

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

أو زيارة منصة مظلتي.

ثم اختر الرعاية الإجتماعية.

اختر الوجبة المراد تحميلها .

ثم انتظر ليتم تحميل الكشوفات .

في النهاية ابحث عن اسم المستفيد.

في حالة العثور على اسم المستفيد يرجي التأكد من تطابق تاريخ المبلد.

أما في حالة عد العثور على اسم المستفيد يرجى انتتظار رفع باقي الكشوفات.

شروط التسجيل في الرعاية الإجتماعية 2024

وشددت وزارة العمل على الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية الإلتزام بالشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي: